حقيقة العثور على مفقود أوغندا.. قريبه ينفي ويطالب بتحري الدقة

كان قد شوهد آخر مرة على نهر النيل قبل اختفائه في ظروف غامضة

نفى أحد أقارب المواطن السعودي والذي اختفى في ظروف غامضة بدولة أوغندا ما أشيع عن العثور عليه، موضحاً أن البحث لا يزال مستمراً من قبل السفارة، وكذلك الجهات الحكومية هناك.

وقال من خلال صفحته على "تويتر": نرجو تحري الدقة في المعلومات، وأخذ الخبر من مصدره الصحيح.

وما زالت الجهات الأمنية في أوغندا تبحث عن المواطن السعودي "مذكر ناصر السبيعي" الذي يتوقع أنه شوهد آخر مرة على نهر النيل قبل اختفائه في ظروف غامضة.

وأكدت السفارة السعودية في أوغندا أن العمل متواصل، ومستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على المواطن "مذكر السبيعي"؛ الذي اختفى في ظروف غامضة، وقالت: "إننا على اتصال مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن".