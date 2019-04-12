"أمانة جدة" ترفع 525 مركبة تالفة وخربة خلال 10 أيام
بعد رصدها من قِبل قسم السيارات الخربة بإدارة الرقابة البيئية
رفع قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة ٥٢٥ سيارة تالفة خلال العشرة الأيام الأولى من شهر إبريل الحالي، وذلك إثر جولات ميدانية رصدت من خلالها سيارات مهملة وخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية نجحت في رفع هذه السيارات التي شوهت المنظر العام، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.
"أمانة جدة" ترفع 525 مركبة تالفة وخربة خلال 10 أيام
عبدالله الراجحيسبق2020-04-11
رفع قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة ٥٢٥ سيارة تالفة خلال العشرة الأيام الأولى من شهر إبريل الحالي، وذلك إثر جولات ميدانية رصدت من خلالها سيارات مهملة وخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية نجحت في رفع هذه السيارات التي شوهت المنظر العام، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:16 PM
"أمانة جدة" ترفع 525 مركبة تالفة وخربة خلال 10 أيام
بعد رصدها من قِبل قسم السيارات الخربة بإدارة الرقابة البيئية
رفع قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة ٥٢٥ سيارة تالفة خلال العشرة الأيام الأولى من شهر إبريل الحالي، وذلك إثر جولات ميدانية رصدت من خلالها سيارات مهملة وخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية نجحت في رفع هذه السيارات التي شوهت المنظر العام، مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.