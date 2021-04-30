"القحطاني" مديراً للإعلام بأمانة عسير

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قراراً إدارياً يقضي بتكليف الزميل الصحفي أحمد القحطاني مديراً للمركز الإعلامي بأمانة منطقة عسير.

فيما عبّر "القحطاني" عن شكره لـ"الحميدي "على هذه الثقة.

يشار إلى أن "القحطاني" يحمل درجة البكالوريوس في الإعلام، وقد التحق بعدة صحف رسمية بالمملكة، وتقلّد عدة مناصب صحفية، بالإضافة إلى حصوله على عدة عضويات صحفية محلية وعربية، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلّية والدولية.