إنجاز علمي سعودي.. كشف غاز الرادون المشع باستخدام كفاءة الخلية الوميضية

يعود لجامعة نجران التي سجلت براءة اختراع لمشروعها.. وفي البحرين كان التأكيد

واصلت جامعة نجران إنجازاتها في مجال البحوث العلمية المتقدمة بتسجيلها براءة اختراع لمشروعها البحثي في مجال الفيزياء بعنوان "كشف غاز الرادون المشع باستخدام كفاءة الخلية الوميضية"، "Radon detection using alpha scintillation KACST cell".

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العلمية والبحوث الدكتور سعيد السريعي، تحقيق هذا الإنجاز العلمي خلال مشاركة الجامعة في الندوة الافتراضية الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء التي نظمتها جامعة البحرين، بمشاركة 118 باحثًا في الفترة من 28- 29/ 6/ 2020.

وأوضح "السريعي" أن البحث يُعد أحد نواتج المشروع البحثي المدعوم من إدارة منح البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ حيث أسهم المشروع في تزويد الجامعة بعدد من الأجهزة.