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سلطنة عمان: 636 إصابة جديدة بكورونا

"الصحة" تعلن تماثل 2177 حالة للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 636 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 9009، و40 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: 636 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 636 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 9009، و40 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
02:40 PM

سلطنة عمان: 636 إصابة جديدة بكورونا

"الصحة" تعلن تماثل 2177 حالة للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 636 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 9009، و40 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء.

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