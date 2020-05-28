أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 636 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 9009، و40 حالة وفاة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء.
سلطنة عمان: 636 إصابة جديدة بكورونا
"الصحة" تعلن تماثل 2177 حالة للشفاء
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 636 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 9009، و40 حالة وفاة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء.
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سلطنة عمان: 636 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-28
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 636 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 9009، و40 حالة وفاة.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
02:40 PM
سلطنة عمان: 636 إصابة جديدة بكورونا
"الصحة" تعلن تماثل 2177 حالة للشفاء
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 636 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 9009، و40 حالة وفاة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء.
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