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مقتل المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية بنيران مجهولة قرب الحدود الأفغانية

الجيش الباكستاني قال إنه كان يخطط لشن عمليات مسلحة إرهابية داخل البلاد

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية، محمد الخراساني، بنيران مجهولة في ولاية ننغرهار الأفغانية، حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الجيش في بيان له، اليوم الاثنين، أن الخراساني، قتل بنيران مجهولة في الولاية قرب الحدود الباكستانية الأفغانية، وأضاف أنه "كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان الباكستانية المحظورة".

وأشار البيان إلى أن الخراساني كان يعمل تحت اسم مستعار وأن اسمه الحقيقي هو خالد بلتي، وأضاف أنه كان يخطط بالتعاون مع زعيم حركة طالبان الباكستانية، نور ولي، "لشن عمليات مسلحة إرهابية داخل الأراضي الباكستانية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية بنيران مجهولة قرب الحدود الأفغانية
سبق

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية، محمد الخراساني، بنيران مجهولة في ولاية ننغرهار الأفغانية، حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الجيش في بيان له، اليوم الاثنين، أن الخراساني، قتل بنيران مجهولة في الولاية قرب الحدود الباكستانية الأفغانية، وأضاف أنه "كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان الباكستانية المحظورة".

وأشار البيان إلى أن الخراساني كان يعمل تحت اسم مستعار وأن اسمه الحقيقي هو خالد بلتي، وأضاف أنه كان يخطط بالتعاون مع زعيم حركة طالبان الباكستانية، نور ولي، "لشن عمليات مسلحة إرهابية داخل الأراضي الباكستانية".

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:34 PM

مقتل المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية بنيران مجهولة قرب الحدود الأفغانية

الجيش الباكستاني قال إنه كان يخطط لشن عمليات مسلحة إرهابية داخل البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الباكستاني، مقتل المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية، محمد الخراساني، بنيران مجهولة في ولاية ننغرهار الأفغانية، حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الجيش في بيان له، اليوم الاثنين، أن الخراساني، قتل بنيران مجهولة في الولاية قرب الحدود الباكستانية الأفغانية، وأضاف أنه "كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان الباكستانية المحظورة".

وأشار البيان إلى أن الخراساني كان يعمل تحت اسم مستعار وأن اسمه الحقيقي هو خالد بلتي، وأضاف أنه كان يخطط بالتعاون مع زعيم حركة طالبان الباكستانية، نور ولي، "لشن عمليات مسلحة إرهابية داخل الأراضي الباكستانية".

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