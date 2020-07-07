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حدث يُنهي حياة مواطن دهسًا بجيب في حائل

تم التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات النظامية

تسبب حدث (16 عاماً)، بوفاة مواطن (35 عامًا) بعد أن دهسه في أحد الشوارع العامة بمدينة حائل وفر هاربًا.

وكان المواطن ينوي تجاوز الشارع للوصول إلى إحدى التموينات، إلا أن سيارة "جيب ربع" مسرعة يقودها حدث 16 عاماً كانت له بالمرصاد، إذ اصطدم به وفر هارباً من موقع الحادث.

وباشر الهلال الأحمر السعودي الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد بحائل إلا أنه تُوفي هناك.

وكثّفت الجهات الأمنية، بحثها عن المتسبب بعد الحصول على مواصفات السيارة، فتم رصدها بعد ساعتين من وقوع الحادث واستيقافها وبعد التحقيق، اتضح أن المتسبب حدث وأن السيارة تعود لشخص آخر، تم التواصل معه لاحقاً وإحضاره.

وتم التحفظ على الحدث، فيما لا زالت الجهات المعنية تستكمل الإجراءات النظامية.

الجدير ذكره، أن قيادة صغار السّن للمركبات بحائل باتت هاجساً مؤرقاً، حيث يتسببون بحوادث لعدم درايتهم بقواعد المرور، كالتقيد بالسرعة النظامية، أو التوقف غير النظامي أو تجاوز الإشارات المرورية أو التحدث في الجوال أثناء السير، أو التفحيط، وعدم معرفة أولويات سالكي الشارع الآخرين، كالخروج أو الدخول والدخول الخاطئ من الشارع.

وكشف بحث من جامعة القصيم عن إحصائيات تؤكد أن نسبة قيادة صغار السن من دون 18 سنة للمركبات بالمملكة تمثل 87% من طلاب المرحلة الثانوية، والمتعرضين للحوادث يمثلون 38%..

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حدث يُنهي حياة مواطن دهسًا بجيب في حائل
سبق

تسبب حدث (16 عاماً)، بوفاة مواطن (35 عامًا) بعد أن دهسه في أحد الشوارع العامة بمدينة حائل وفر هاربًا.

وكان المواطن ينوي تجاوز الشارع للوصول إلى إحدى التموينات، إلا أن سيارة "جيب ربع" مسرعة يقودها حدث 16 عاماً كانت له بالمرصاد، إذ اصطدم به وفر هارباً من موقع الحادث.

وباشر الهلال الأحمر السعودي الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد بحائل إلا أنه تُوفي هناك.

وكثّفت الجهات الأمنية، بحثها عن المتسبب بعد الحصول على مواصفات السيارة، فتم رصدها بعد ساعتين من وقوع الحادث واستيقافها وبعد التحقيق، اتضح أن المتسبب حدث وأن السيارة تعود لشخص آخر، تم التواصل معه لاحقاً وإحضاره.

وتم التحفظ على الحدث، فيما لا زالت الجهات المعنية تستكمل الإجراءات النظامية.

الجدير ذكره، أن قيادة صغار السّن للمركبات بحائل باتت هاجساً مؤرقاً، حيث يتسببون بحوادث لعدم درايتهم بقواعد المرور، كالتقيد بالسرعة النظامية، أو التوقف غير النظامي أو تجاوز الإشارات المرورية أو التحدث في الجوال أثناء السير، أو التفحيط، وعدم معرفة أولويات سالكي الشارع الآخرين، كالخروج أو الدخول والدخول الخاطئ من الشارع.

وكشف بحث من جامعة القصيم عن إحصائيات تؤكد أن نسبة قيادة صغار السن من دون 18 سنة للمركبات بالمملكة تمثل 87% من طلاب المرحلة الثانوية، والمتعرضين للحوادث يمثلون 38%..

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
06:45 PM

حدث يُنهي حياة مواطن دهسًا بجيب في حائل

تم التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات النظامية

A A A
خالد السليمي - حائل
5
3,785

تسبب حدث (16 عاماً)، بوفاة مواطن (35 عامًا) بعد أن دهسه في أحد الشوارع العامة بمدينة حائل وفر هاربًا.

وكان المواطن ينوي تجاوز الشارع للوصول إلى إحدى التموينات، إلا أن سيارة "جيب ربع" مسرعة يقودها حدث 16 عاماً كانت له بالمرصاد، إذ اصطدم به وفر هارباً من موقع الحادث.

وباشر الهلال الأحمر السعودي الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد بحائل إلا أنه تُوفي هناك.

وكثّفت الجهات الأمنية، بحثها عن المتسبب بعد الحصول على مواصفات السيارة، فتم رصدها بعد ساعتين من وقوع الحادث واستيقافها وبعد التحقيق، اتضح أن المتسبب حدث وأن السيارة تعود لشخص آخر، تم التواصل معه لاحقاً وإحضاره.

وتم التحفظ على الحدث، فيما لا زالت الجهات المعنية تستكمل الإجراءات النظامية.

الجدير ذكره، أن قيادة صغار السّن للمركبات بحائل باتت هاجساً مؤرقاً، حيث يتسببون بحوادث لعدم درايتهم بقواعد المرور، كالتقيد بالسرعة النظامية، أو التوقف غير النظامي أو تجاوز الإشارات المرورية أو التحدث في الجوال أثناء السير، أو التفحيط، وعدم معرفة أولويات سالكي الشارع الآخرين، كالخروج أو الدخول والدخول الخاطئ من الشارع.

وكشف بحث من جامعة القصيم عن إحصائيات تؤكد أن نسبة قيادة صغار السن من دون 18 سنة للمركبات بالمملكة تمثل 87% من طلاب المرحلة الثانوية، والمتعرضين للحوادث يمثلون 38%..

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