مدير عام الإدارة الهندسية بحرس الحدود يُقلّد عددًا من الضباط رُتَبهم الجديدة‎‎

قلّد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالمديرية العامة لحرس الحدود العميد مهندس نبيل بن أحمد الرويثي في مكتبه بالمديرية عددًا من الضباط رُتَبهم الجديدة؛ وهم: الملازم أول مهندس خالد بن علي المطيري إلى رتبة "نقيب مهندس"، والملازم عبدالعزيز بن خالد العروان، والملازم عبدالرحمن بن محمد السويد إلى رتبة "ملازم أول"، بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية العميد محمد بن فريد حواري.

ومن جانبهم، عبّر الضباط المُتَرقّون عن فخرهم واعتزازهم بالثقة الملكية، متمنّين من الله تعالى أن تكون لهم عوناً في حياتهم العملية.