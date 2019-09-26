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"تعليم قرطبة" ينظم حملة للتبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي بمناسبة اليوم الوطني

ومشروع المكتبة المتنقلة لطلاب شرق الرياض

نظم مكتب التعليم في قرطبة، الخميس، بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حملة تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين، تحت شعار: "همة حتى القمة".

جاء ذلك، بمشاركة عدد من مدارس المكتب ومعلميها ومنسوبيها من مشرفين تربويين تقديرًا وعرفانًا للدور الكبير الذي يقدمه جنودنا البواسل في الدفاع عن وطننا الغالي، وبمناسبة اليوم الوطني.

وقال المشرف العام على حملة التبرع بالدم، عايض آل هرسان، إن حملة التبرع بالدم تأتي تقديرًا لدور أبطال الحد الجنوبي ودفاعهم عن الوطن، معتبرًا أنها أقل تقدير منا لهم على ذلك.

ونوه بالدور الكبير الذي يوليه مدير مكتب تعليم قرطبة، سهم الدعجاني، على إسهاماته في تطوير العملية التعليمية في المدارس التابعة لمكتب التعليم، وتشجيعه للمتميزين والبارزين على الساحة التعليمية، وتذليل الصعوبات.

ودشن مدير مكتب تعليم قرطبة، مشروع تعليم القراءة للطلاب، من خلال المكتبة المتنقلة لـ"مكتبة الملك عبدالعزيز"، تحتوي على حافلة مصادر تعلم القراءة، لطلاب شرق الرياض.

واستمرت على مدار يومين متواصلين، واحتوت المكتبة على معلومات إثرائية وعلمية استمتع الطلاب بالاطلاع والاستفادة والقراءة منها، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، من خلال تواجدها في نطاق مكتب التعليم.

وكان مكتب تعليم قرطبة، حصل على شهادة الآيزو العالمية في تطوير العملية التعليمية في مدارسها، وحقق طلابها جوائز متقدمة على مستوى المملكة من خلال المشاركات التعليمية، كما حقق جائزة مبادرة "تطوعي لوطني" على مستوى مكاتب تعليم منطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم قرطبة" ينظم حملة للتبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي بمناسبة اليوم الوطني
سبق

نظم مكتب التعليم في قرطبة، الخميس، بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حملة تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين، تحت شعار: "همة حتى القمة".

جاء ذلك، بمشاركة عدد من مدارس المكتب ومعلميها ومنسوبيها من مشرفين تربويين تقديرًا وعرفانًا للدور الكبير الذي يقدمه جنودنا البواسل في الدفاع عن وطننا الغالي، وبمناسبة اليوم الوطني.

وقال المشرف العام على حملة التبرع بالدم، عايض آل هرسان، إن حملة التبرع بالدم تأتي تقديرًا لدور أبطال الحد الجنوبي ودفاعهم عن الوطن، معتبرًا أنها أقل تقدير منا لهم على ذلك.

ونوه بالدور الكبير الذي يوليه مدير مكتب تعليم قرطبة، سهم الدعجاني، على إسهاماته في تطوير العملية التعليمية في المدارس التابعة لمكتب التعليم، وتشجيعه للمتميزين والبارزين على الساحة التعليمية، وتذليل الصعوبات.

ودشن مدير مكتب تعليم قرطبة، مشروع تعليم القراءة للطلاب، من خلال المكتبة المتنقلة لـ"مكتبة الملك عبدالعزيز"، تحتوي على حافلة مصادر تعلم القراءة، لطلاب شرق الرياض.

واستمرت على مدار يومين متواصلين، واحتوت المكتبة على معلومات إثرائية وعلمية استمتع الطلاب بالاطلاع والاستفادة والقراءة منها، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، من خلال تواجدها في نطاق مكتب التعليم.

وكان مكتب تعليم قرطبة، حصل على شهادة الآيزو العالمية في تطوير العملية التعليمية في مدارسها، وحقق طلابها جوائز متقدمة على مستوى المملكة من خلال المشاركات التعليمية، كما حقق جائزة مبادرة "تطوعي لوطني" على مستوى مكاتب تعليم منطقة الرياض.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
08:00 PM

"تعليم قرطبة" ينظم حملة للتبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي بمناسبة اليوم الوطني

ومشروع المكتبة المتنقلة لطلاب شرق الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم مكتب التعليم في قرطبة، الخميس، بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حملة تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين، تحت شعار: "همة حتى القمة".

جاء ذلك، بمشاركة عدد من مدارس المكتب ومعلميها ومنسوبيها من مشرفين تربويين تقديرًا وعرفانًا للدور الكبير الذي يقدمه جنودنا البواسل في الدفاع عن وطننا الغالي، وبمناسبة اليوم الوطني.

وقال المشرف العام على حملة التبرع بالدم، عايض آل هرسان، إن حملة التبرع بالدم تأتي تقديرًا لدور أبطال الحد الجنوبي ودفاعهم عن الوطن، معتبرًا أنها أقل تقدير منا لهم على ذلك.

ونوه بالدور الكبير الذي يوليه مدير مكتب تعليم قرطبة، سهم الدعجاني، على إسهاماته في تطوير العملية التعليمية في المدارس التابعة لمكتب التعليم، وتشجيعه للمتميزين والبارزين على الساحة التعليمية، وتذليل الصعوبات.

ودشن مدير مكتب تعليم قرطبة، مشروع تعليم القراءة للطلاب، من خلال المكتبة المتنقلة لـ"مكتبة الملك عبدالعزيز"، تحتوي على حافلة مصادر تعلم القراءة، لطلاب شرق الرياض.

واستمرت على مدار يومين متواصلين، واحتوت المكتبة على معلومات إثرائية وعلمية استمتع الطلاب بالاطلاع والاستفادة والقراءة منها، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، من خلال تواجدها في نطاق مكتب التعليم.

وكان مكتب تعليم قرطبة، حصل على شهادة الآيزو العالمية في تطوير العملية التعليمية في مدارسها، وحقق طلابها جوائز متقدمة على مستوى المملكة من خلال المشاركات التعليمية، كما حقق جائزة مبادرة "تطوعي لوطني" على مستوى مكاتب تعليم منطقة الرياض.

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