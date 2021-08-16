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"الاتحاد" يستوفي متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. ويتخلص من ديونه

قبل مواجهة الرائد الليلة "دوريًا"

أعلنت إدارة نادي الاتحاد عبر بيان صحفي نشره حساب النادي على تويتر عن نجاح الإدارة في استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية .

وسددت إدارة النادي‬⁩ مستحقات ناديي الفيصلي والقادسية حتى يتجنب النادي قضية خصم النقاط علماً بأنه وبعد انتهائه من كافة الشروط لاستخراج شهادة الكفاءة المالية سيتم تسجيل اللاعبين الجدد.

هذا ويلتقي الاتحاد، الرائد مساء اليوم في افتتاح الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كانت بداية العميد هي الخسارة من الفيحاء بهدف .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" يستوفي متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. ويتخلص من ديونه
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتحاد عبر بيان صحفي نشره حساب النادي على تويتر عن نجاح الإدارة في استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية .

وسددت إدارة النادي‬⁩ مستحقات ناديي الفيصلي والقادسية حتى يتجنب النادي قضية خصم النقاط علماً بأنه وبعد انتهائه من كافة الشروط لاستخراج شهادة الكفاءة المالية سيتم تسجيل اللاعبين الجدد.

هذا ويلتقي الاتحاد، الرائد مساء اليوم في افتتاح الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كانت بداية العميد هي الخسارة من الفيحاء بهدف .

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
07:16 PM

"الاتحاد" يستوفي متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. ويتخلص من ديونه

قبل مواجهة الرائد الليلة "دوريًا"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
3,227

أعلنت إدارة نادي الاتحاد عبر بيان صحفي نشره حساب النادي على تويتر عن نجاح الإدارة في استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية .

وسددت إدارة النادي‬⁩ مستحقات ناديي الفيصلي والقادسية حتى يتجنب النادي قضية خصم النقاط علماً بأنه وبعد انتهائه من كافة الشروط لاستخراج شهادة الكفاءة المالية سيتم تسجيل اللاعبين الجدد.

هذا ويلتقي الاتحاد، الرائد مساء اليوم في افتتاح الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كانت بداية العميد هي الخسارة من الفيحاء بهدف .

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