النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتهاك العقوبات على إيران .. ٥ أشخاص على قائمة اتهامات أمريكا

قالت: قاموا بترتيب شراء النفط من طهران  وبيعه لمصفاة في الصين

اتهمت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، خمسة أشخاص في نيويورك وتكساس، بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران.

وقالت وزارة العدل الأميركية، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

ووفق "سكاي نيوز"، أفادت الوزارة بأن الخمسة؛ هم: نيكولاس هوفان، من نيويورك، وتشن وانغ، وروبرت ثويتس، ونيكولاس جيمس فوكس، ودانييل راي من تكساس.

ودانييل راي لي؛ هو رئيس شركة ستاك رويالتيز، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

الولايات المتحدة نيويورك تكساس انتهاك العقوبات على إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
انتهاك العقوبات على إيران .. ٥ أشخاص على قائمة اتهامات أمريكا
سبق

اتهمت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، خمسة أشخاص في نيويورك وتكساس، بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران.

وقالت وزارة العدل الأميركية، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

ووفق "سكاي نيوز"، أفادت الوزارة بأن الخمسة؛ هم: نيكولاس هوفان، من نيويورك، وتشن وانغ، وروبرت ثويتس، ونيكولاس جيمس فوكس، ودانييل راي من تكساس.

ودانييل راي لي؛ هو رئيس شركة ستاك رويالتيز، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:32 AM

انتهاك العقوبات على إيران .. ٥ أشخاص على قائمة اتهامات أمريكا

قالت: قاموا بترتيب شراء النفط من طهران  وبيعه لمصفاة في الصين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,341

اتهمت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، خمسة أشخاص في نيويورك وتكساس، بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران.

وقالت وزارة العدل الأميركية، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

ووفق "سكاي نيوز"، أفادت الوزارة بأن الخمسة؛ هم: نيكولاس هوفان، من نيويورك، وتشن وانغ، وروبرت ثويتس، ونيكولاس جيمس فوكس، ودانييل راي من تكساس.

ودانييل راي لي؛ هو رئيس شركة ستاك رويالتيز، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,368
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,175
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,645

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة