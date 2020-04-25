"الغذاء والدواء" تضبط مندوبًا بالقريات يوزّع منتجات غير مرخصة

أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط مندوب في القريات قام بتوزيع منتجات طبية وتجميلية غير مرخصة.
وبحسب ما نشرته الهيئة على حسابها في "تويتر"، اليوم، فإنه تمت إحالة المندوب للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط مندوب في القريات قام بتوزيع منتجات طبية وتجميلية غير مرخصة.
وبحسب ما نشرته الهيئة على حسابها في "تويتر"، اليوم، فإنه تمت إحالة المندوب للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.هيئة الغذاء والدواء القريات
أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط مندوب في القريات قام بتوزيع منتجات طبية وتجميلية غير مرخصة.
وبحسب ما نشرته الهيئة على حسابها في "تويتر"، اليوم، فإنه تمت إحالة المندوب للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط مندوب في القريات قام بتوزيع منتجات طبية وتجميلية غير مرخصة.
وبحسب ما نشرته الهيئة على حسابها في "تويتر"، اليوم، فإنه تمت إحالة المندوب للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.