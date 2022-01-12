النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جواز السفر السعودي يقفز 7 مراكز.. وهذا ترتيبه عالمياً في 2022

احتل المركز 65

تقدم جواز السفر السعودي 7 مراكز في عام واحد، ووصل للمركز 65 في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2022، بعد أن كان في المركز 72 عالمياً في عام 2021.

ووفقاً لمؤشر أقوى جوازات السفر العالمية "هنلي باسبورت " فإن ترتيب الجواز السعودي تقدم بعد اقرار دول طاجيكستان بالغاء تاشيرة الدخول للسعوديين.

ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية، وفقاً لعدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها والوجهات التي يمكن الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة.

وجاء ترتيب دول العالم كالتالي:

حصلت اليابان وسنغافورة معاً على المركز الأول.

- كوريا الجنوبية وألمانيا في المرتبة الثانية.

- احتلت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا المرتبة الثالثة.

- واحتلت النمسا والدنمارك وفرنسا وهولندا والسويد المرتبة الرابعة.

- آيرلندا والبرتغال المركز الخامس.

- المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والنرويج وبلجيكا ونيوزيلندا في المركز السادس.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
جواز السفر السعودي يقفز 7 مراكز.. وهذا ترتيبه عالمياً في 2022
سبق

تقدم جواز السفر السعودي 7 مراكز في عام واحد، ووصل للمركز 65 في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2022، بعد أن كان في المركز 72 عالمياً في عام 2021.

ووفقاً لمؤشر أقوى جوازات السفر العالمية "هنلي باسبورت " فإن ترتيب الجواز السعودي تقدم بعد اقرار دول طاجيكستان بالغاء تاشيرة الدخول للسعوديين.

ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية، وفقاً لعدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها والوجهات التي يمكن الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة.

وجاء ترتيب دول العالم كالتالي:

حصلت اليابان وسنغافورة معاً على المركز الأول.

- كوريا الجنوبية وألمانيا في المرتبة الثانية.

- احتلت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا المرتبة الثالثة.

- واحتلت النمسا والدنمارك وفرنسا وهولندا والسويد المرتبة الرابعة.

- آيرلندا والبرتغال المركز الخامس.

- المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والنرويج وبلجيكا ونيوزيلندا في المركز السادس.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
04:10 PM

جواز السفر السعودي يقفز 7 مراكز.. وهذا ترتيبه عالمياً في 2022

احتل المركز 65

A A A
خالد خليل - الرياض
1
3,152

تقدم جواز السفر السعودي 7 مراكز في عام واحد، ووصل للمركز 65 في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2022، بعد أن كان في المركز 72 عالمياً في عام 2021.

ووفقاً لمؤشر أقوى جوازات السفر العالمية "هنلي باسبورت " فإن ترتيب الجواز السعودي تقدم بعد اقرار دول طاجيكستان بالغاء تاشيرة الدخول للسعوديين.

ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية، وفقاً لعدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها والوجهات التي يمكن الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة.

وجاء ترتيب دول العالم كالتالي:

حصلت اليابان وسنغافورة معاً على المركز الأول.

- كوريا الجنوبية وألمانيا في المرتبة الثانية.

- احتلت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا المرتبة الثالثة.

- واحتلت النمسا والدنمارك وفرنسا وهولندا والسويد المرتبة الرابعة.

- آيرلندا والبرتغال المركز الخامس.

- المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والنرويج وبلجيكا ونيوزيلندا في المركز السادس.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,476
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,428
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,762
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,660

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة