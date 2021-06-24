"الإحصاء": ارتفاع نسبة السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا بالمملكة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مسح صحة الأسرة 2018م، الذي تكمن أهميته في توفير البيانات والمؤشرات الصحية المهمة، كمؤشرات الحالة الصحية لأفـراد المجتمع، والمؤشرات الخاصة بالأمراض المزمنة التي يعاني منها السكان، ومؤشرات عن مدى قيامهم بعمل الفحوصات الدوريَّة، إضافة إلى المؤشرات الخاصة بتنظيم الأسرة، ونسب الخصوبة، ومعدلات وفيات الأطفال. وأظهرت نتائج مسح صحة الأسرة لعام 2018م ارتفاع نسبة جملة السكان (سعوديين وغير سعوديين) الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، إذ بلغت نسبتهم (95%) مقابل (94,2%) عام 2017م، وبالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا (94.2%)، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات اللاتي يتمتعن بصحة جيدة أو جيدة جدًا (92.3%)، وذلك حسب تقييمهن الشخصي لحالتهن الصحية. وأشارت النتائج إلى أنَّ (24.3%) من جملة السكان في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) يقومون بإجراء فحص طبي دوري للاطمئنان على صحتهم مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين بلغت نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي بين جميع سكان المملكة من (السعوديين وغير السعوديين) (38.6%). وأظهرت نتائج المسح انخفاض نسبة السكان الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بأمراض مزمنة في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، إذ بلغت (15,9%) مقابل (16,4%) خلال عام 2017م. وبحسب نتائج المسح فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي لجملة النساء في الفئة العمرية (15-49) (1.92) مولودًا لكل امرأة، في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات (2.33) مولودًا لكل امرأة، كما أشارت النتائج إلى أن نسبة النساء المتزوجات في الفئة العمرية (15-49) اللاتي تستخدمن أحد الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بلغت (32.9%). وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (8.5) حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) بالمملكة (6) حالات وفاة لكل 1000 مولود حي. وكشفت نتائج المسح أن نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تمَّ تشخيصُهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بمرض السكري بلغت (8.5%) فيما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تمَّ تشخيصُهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بأمراض القلب والشرايين (1.21%)، بينما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم تشخيصهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بمرض ضغط الدم (7.6%). الجدير بالذكر أن مسح صحة الأسرة يشمل بالإضافة إلى هذه المؤشرات مؤشرات أخرى منها نسبة المصابين بأمراض القلب والشرايين، ونسبة الأسر حسب بُعدِ المسكن عن المنشآت الصحية، ونسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات حسب فئة عمر الطفل، ومتوسط مرات التنويم بالمستشفى للأفراد لكل 1000 من السكان، وغيرها من المؤشرات الصحية الأخرى.

"الإحصاء": ارتفاع نسبة السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا بالمملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-24 أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مسح صحة الأسرة 2018م، الذي تكمن أهميته في توفير البيانات والمؤشرات الصحية المهمة، كمؤشرات الحالة الصحية لأفـراد المجتمع، والمؤشرات الخاصة بالأمراض المزمنة التي يعاني منها السكان، ومؤشرات عن مدى قيامهم بعمل الفحوصات الدوريَّة، إضافة إلى المؤشرات الخاصة بتنظيم الأسرة، ونسب الخصوبة، ومعدلات وفيات الأطفال.

وأظهرت نتائج مسح صحة الأسرة لعام 2018م ارتفاع نسبة جملة السكان (سعوديين وغير سعوديين) الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، إذ بلغت نسبتهم (95%) مقابل (94,2%) عام 2017م، وبالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا (94.2%)، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات اللاتي يتمتعن بصحة جيدة أو جيدة جدًا (92.3%)، وذلك حسب تقييمهن الشخصي لحالتهن الصحية.

وأشارت النتائج إلى أنَّ (24.3%) من جملة السكان في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) يقومون بإجراء فحص طبي دوري للاطمئنان على صحتهم مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين بلغت نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي بين جميع سكان المملكة من (السعوديين وغير السعوديين) (38.6%).

وأظهرت نتائج المسح انخفاض نسبة السكان الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بأمراض مزمنة في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، إذ بلغت (15,9%) مقابل (16,4%) خلال عام 2017م.

وبحسب نتائج المسح فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي لجملة النساء في الفئة العمرية (15-49) (1.92) مولودًا لكل امرأة، في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات (2.33) مولودًا لكل امرأة، كما أشارت النتائج إلى أن نسبة النساء المتزوجات في الفئة العمرية (15-49) اللاتي تستخدمن أحد الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بلغت (32.9%).

وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (8.5) حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) بالمملكة (6) حالات وفاة لكل 1000 مولود حي.

وكشفت نتائج المسح أن نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تمَّ تشخيصُهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بمرض السكري بلغت (8.5%) فيما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تمَّ تشخيصُهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بأمراض القلب والشرايين (1.21%)، بينما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم تشخيصهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بمرض ضغط الدم (7.6%).

الجدير بالذكر أن مسح صحة الأسرة يشمل بالإضافة إلى هذه المؤشرات مؤشرات أخرى منها نسبة المصابين بأمراض القلب والشرايين، ونسبة الأسر حسب بُعدِ المسكن عن المنشآت الصحية، ونسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات حسب فئة عمر الطفل، ومتوسط مرات التنويم بالمستشفى للأفراد لكل 1000 من السكان، وغيرها من المؤشرات الصحية الأخرى.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 02:46 PM

"الإحصاء": ارتفاع نسبة السكان الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا بالمملكة مسح الصحة: انخفاض المصابين بأمراض مزمنة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر





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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مسح صحة الأسرة 2018م، الذي تكمن أهميته في توفير البيانات والمؤشرات الصحية المهمة، كمؤشرات الحالة الصحية لأفـراد المجتمع، والمؤشرات الخاصة بالأمراض المزمنة التي يعاني منها السكان، ومؤشرات عن مدى قيامهم بعمل الفحوصات الدوريَّة، إضافة إلى المؤشرات الخاصة بتنظيم الأسرة، ونسب الخصوبة، ومعدلات وفيات الأطفال.

وأظهرت نتائج مسح صحة الأسرة لعام 2018م ارتفاع نسبة جملة السكان (سعوديين وغير سعوديين) الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، إذ بلغت نسبتهم (95%) مقابل (94,2%) عام 2017م، وبالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا (94.2%)، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات اللاتي يتمتعن بصحة جيدة أو جيدة جدًا (92.3%)، وذلك حسب تقييمهن الشخصي لحالتهن الصحية.

وأشارت النتائج إلى أنَّ (24.3%) من جملة السكان في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) يقومون بإجراء فحص طبي دوري للاطمئنان على صحتهم مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين بلغت نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي بين جميع سكان المملكة من (السعوديين وغير السعوديين) (38.6%).

وأظهرت نتائج المسح انخفاض نسبة السكان الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بأمراض مزمنة في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، إذ بلغت (15,9%) مقابل (16,4%) خلال عام 2017م.

وبحسب نتائج المسح فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي لجملة النساء في الفئة العمرية (15-49) (1.92) مولودًا لكل امرأة، في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات (2.33) مولودًا لكل امرأة، كما أشارت النتائج إلى أن نسبة النساء المتزوجات في الفئة العمرية (15-49) اللاتي تستخدمن أحد الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بلغت (32.9%).

وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (8.5) حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) بالمملكة (6) حالات وفاة لكل 1000 مولود حي.

وكشفت نتائج المسح أن نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تمَّ تشخيصُهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بمرض السكري بلغت (8.5%) فيما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تمَّ تشخيصُهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بأمراض القلب والشرايين (1.21%)، بينما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم تشخيصهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بمرض ضغط الدم (7.6%).

الجدير بالذكر أن مسح صحة الأسرة يشمل بالإضافة إلى هذه المؤشرات مؤشرات أخرى منها نسبة المصابين بأمراض القلب والشرايين، ونسبة الأسر حسب بُعدِ المسكن عن المنشآت الصحية، ونسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات حسب فئة عمر الطفل، ومتوسط مرات التنويم بالمستشفى للأفراد لكل 1000 من السكان، وغيرها من المؤشرات الصحية الأخرى.