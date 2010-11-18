"الشثري" يقلّد "المالكي" رتبة رائد

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، صباح اليوم، مدير شعبة الدراسات، تركي سعيد الغامدي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، صباح اليوم، مدير شعبة الدراسات، تركي سعيد الغامدي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، صباح اليوم، مدير شعبة الدراسات، تركي سعيد الغامدي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، صباح اليوم، مدير شعبة الدراسات، تركي سعيد الغامدي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.