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"الشثري" يقلّد "المالكي" رتبة رائد

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، صباح اليوم، مدير شعبة الدراسات، تركي سعيد الغامدي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

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"الشثري" يقلّد "المالكي" رتبة رائد
سبق

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، صباح اليوم، مدير شعبة الدراسات، تركي سعيد الغامدي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
06:50 PM

"الشثري" يقلّد "المالكي" رتبة رائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، صباح اليوم، مدير شعبة الدراسات، تركي سعيد الغامدي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

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