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وزير الطاقة: سنعمل ما بوسعنا على استقرار سوق النفط في ظل التوترات

قال: الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن المملكة، أكبر دولة مصدّرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020: "ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية، في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها؛ لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام للنفط".

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة: سنعمل ما بوسعنا على استقرار سوق النفط في ظل التوترات
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن المملكة، أكبر دولة مصدّرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020: "ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية، في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها؛ لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام للنفط".

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
10:53 AM

وزير الطاقة: سنعمل ما بوسعنا على استقرار سوق النفط في ظل التوترات

قال: الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن المملكة، أكبر دولة مصدّرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020: "ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية، في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها؛ لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام للنفط".

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.

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