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باحثون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لـ "كورونا"

وفق نتائج بحث قادته جامعة جنوب الصين الزراعية

كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.

باحثون صينيون آكل النمل الحرشفي فيروس كورونا الجديد

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باحثون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لـ "كورونا"
سبق

كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
02:04 PM

باحثون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لـ "كورونا"

وفق نتائج بحث قادته جامعة جنوب الصين الزراعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.

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