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"أرامكو" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمنتجات التمور بالقصيم

يستفيد منه أكثر من 100 فرد من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة

بحضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وقَّعت أرامكو السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية؛ وذلك في إطار جهودها لتمكين المجتمعات المحلية.

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها في مقر الإمارة في القصيم إلى إنشاء مركز لمنتجات التمور، يعمل به أكثر من 100 مستفيد ومستفيدة من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

ووقَّع المذكرة من جانب الشركة نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية نبيل الجامع، فيما وقعها من جانب المؤسسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز المجتمعية، الأستاذ إبراهيم الماجد.

وتُعنى مبادرة أرامكو السعودية بإنشاء مركز لمنتجات التمور في القصيم، وإيجاد فرص وظيفية لتطوير مهارات المستفيدين والمستفيدات من سكان المنطقة في هذا المجال، بوصفه أحد أهم المنتجات المحلية فيها.

وبهذه المناسبة قال نبيل الجامع: "إن أرامكو السعودية تواصل دورها الذي ظلت تقوم به منذ أكثر من 80 عامًا في دعم المجتمعات المحلية. وتساعدنا مذكرة التفاهم التي وقَّعناها مع مؤسسة فيصل بن مشعل على توفير دخل لأفراد الفئات المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وكما هو في جميع مبادراتها، ستستمر الشركة في تقديم المساعدة في الجوانب الإدارية، وتسويق المنتجات، إضافة إلى قياس أثر تلك المشاريع على المستفيدين والمجتمع".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أرامكو" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمنتجات التمور بالقصيم
سبق

بحضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وقَّعت أرامكو السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية؛ وذلك في إطار جهودها لتمكين المجتمعات المحلية.

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها في مقر الإمارة في القصيم إلى إنشاء مركز لمنتجات التمور، يعمل به أكثر من 100 مستفيد ومستفيدة من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

ووقَّع المذكرة من جانب الشركة نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية نبيل الجامع، فيما وقعها من جانب المؤسسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز المجتمعية، الأستاذ إبراهيم الماجد.

وتُعنى مبادرة أرامكو السعودية بإنشاء مركز لمنتجات التمور في القصيم، وإيجاد فرص وظيفية لتطوير مهارات المستفيدين والمستفيدات من سكان المنطقة في هذا المجال، بوصفه أحد أهم المنتجات المحلية فيها.

وبهذه المناسبة قال نبيل الجامع: "إن أرامكو السعودية تواصل دورها الذي ظلت تقوم به منذ أكثر من 80 عامًا في دعم المجتمعات المحلية. وتساعدنا مذكرة التفاهم التي وقَّعناها مع مؤسسة فيصل بن مشعل على توفير دخل لأفراد الفئات المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وكما هو في جميع مبادراتها، ستستمر الشركة في تقديم المساعدة في الجوانب الإدارية، وتسويق المنتجات، إضافة إلى قياس أثر تلك المشاريع على المستفيدين والمجتمع".

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:11 PM

"أرامكو" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمنتجات التمور بالقصيم

يستفيد منه أكثر من 100 فرد من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة

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حامد العلي - القصيم
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بحضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وقَّعت أرامكو السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية؛ وذلك في إطار جهودها لتمكين المجتمعات المحلية.

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها في مقر الإمارة في القصيم إلى إنشاء مركز لمنتجات التمور، يعمل به أكثر من 100 مستفيد ومستفيدة من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

ووقَّع المذكرة من جانب الشركة نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية نبيل الجامع، فيما وقعها من جانب المؤسسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز المجتمعية، الأستاذ إبراهيم الماجد.

وتُعنى مبادرة أرامكو السعودية بإنشاء مركز لمنتجات التمور في القصيم، وإيجاد فرص وظيفية لتطوير مهارات المستفيدين والمستفيدات من سكان المنطقة في هذا المجال، بوصفه أحد أهم المنتجات المحلية فيها.

وبهذه المناسبة قال نبيل الجامع: "إن أرامكو السعودية تواصل دورها الذي ظلت تقوم به منذ أكثر من 80 عامًا في دعم المجتمعات المحلية. وتساعدنا مذكرة التفاهم التي وقَّعناها مع مؤسسة فيصل بن مشعل على توفير دخل لأفراد الفئات المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وكما هو في جميع مبادراتها، ستستمر الشركة في تقديم المساعدة في الجوانب الإدارية، وتسويق المنتجات، إضافة إلى قياس أثر تلك المشاريع على المستفيدين والمجتمع".

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