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القيادة تهنِّئ الملك فيليب بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تمنَّت لحكومة وشعب بلجيكا الصديق التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنِّئ الملك فيليب بذكرى اليوم الوطني لبلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
10:36 AM

القيادة تهنِّئ الملك فيليب بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تمنَّت لحكومة وشعب بلجيكا الصديق التقدم والازدهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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