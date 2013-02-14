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لجنة المسابقات في اتحاد اليد: إيقاف المنافسات الرياضية 23 يوماً

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الاثنين، من خلال اجتماعها الدوري، إيقاف كافة المنافسات خلال الفترة من 01-23 مارس المقبل، تنفيذاً لقرار اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نظير إقامة دورة الألعاب السعـودية خلال الفترة من 10-20 مارس.

وستقوم لجنة المسابقات خلال الفترة المقبلة بإعادة ترتيب جدول المنافسات، مع مراعاة المشاركات القارية والدولية للمنتخبات السعودية، بالإضافة للمعسكرات المرتبطة بالمنتخب السعودي الأول الذي تنتظره 3 مشاركات على المستوى الآسيوي والدولي.

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لجنة المسابقات في اتحاد اليد: إيقاف المنافسات الرياضية 23 يوماً
سبق

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الاثنين، من خلال اجتماعها الدوري، إيقاف كافة المنافسات خلال الفترة من 01-23 مارس المقبل، تنفيذاً لقرار اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نظير إقامة دورة الألعاب السعـودية خلال الفترة من 10-20 مارس.

وستقوم لجنة المسابقات خلال الفترة المقبلة بإعادة ترتيب جدول المنافسات، مع مراعاة المشاركات القارية والدولية للمنتخبات السعودية، بالإضافة للمعسكرات المرتبطة بالمنتخب السعودي الأول الذي تنتظره 3 مشاركات على المستوى الآسيوي والدولي.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
06:48 PM

لجنة المسابقات في اتحاد اليد: إيقاف المنافسات الرياضية 23 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الاثنين، من خلال اجتماعها الدوري، إيقاف كافة المنافسات خلال الفترة من 01-23 مارس المقبل، تنفيذاً لقرار اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نظير إقامة دورة الألعاب السعـودية خلال الفترة من 10-20 مارس.

وستقوم لجنة المسابقات خلال الفترة المقبلة بإعادة ترتيب جدول المنافسات، مع مراعاة المشاركات القارية والدولية للمنتخبات السعودية، بالإضافة للمعسكرات المرتبطة بالمنتخب السعودي الأول الذي تنتظره 3 مشاركات على المستوى الآسيوي والدولي.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,915
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,461
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,135
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38 مليار ..

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