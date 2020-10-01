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اتحاد القدم يعتمد 7 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق

خلال مباريات الموسم الجديد

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد 7 طواقم تحكيم أجنبية كحد أقصى لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020- 2021 سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميم رسمي للأندية بأن طلب الطاقم الأجنبي يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يوماً على الأقل من المباراة، مع تحمل الأندية تكاليف الطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية المبلغة للأندية، باستثناء الجولة الأولى يتم رفع الطلب قبل (14) يوماً من المباراة نظراً لقرب بداية انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الحكام أقامت خلال الفترة الماضية 12 ورشة عمل ودورة تطويرية وتثقيفية للحكام منها 5 دورات لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) حيث تم اعتماد 44 حكماً وحكماً مساعداً للتقنية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يعتمد 7 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق
سبق

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد 7 طواقم تحكيم أجنبية كحد أقصى لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020- 2021 سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميم رسمي للأندية بأن طلب الطاقم الأجنبي يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يوماً على الأقل من المباراة، مع تحمل الأندية تكاليف الطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية المبلغة للأندية، باستثناء الجولة الأولى يتم رفع الطلب قبل (14) يوماً من المباراة نظراً لقرب بداية انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الحكام أقامت خلال الفترة الماضية 12 ورشة عمل ودورة تطويرية وتثقيفية للحكام منها 5 دورات لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) حيث تم اعتماد 44 حكماً وحكماً مساعداً للتقنية.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:18 PM

اتحاد القدم يعتمد 7 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق

خلال مباريات الموسم الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد 7 طواقم تحكيم أجنبية كحد أقصى لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020- 2021 سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميم رسمي للأندية بأن طلب الطاقم الأجنبي يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يوماً على الأقل من المباراة، مع تحمل الأندية تكاليف الطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية المبلغة للأندية، باستثناء الجولة الأولى يتم رفع الطلب قبل (14) يوماً من المباراة نظراً لقرب بداية انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الحكام أقامت خلال الفترة الماضية 12 ورشة عمل ودورة تطويرية وتثقيفية للحكام منها 5 دورات لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) حيث تم اعتماد 44 حكماً وحكماً مساعداً للتقنية.

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