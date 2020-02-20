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"جوجل" تطرح تحديثًا لبريد "جي ميل" يجعل "البحث" أسهل

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا على بريدها الإلكتروني "جي ميل" في تطبيقاته على الهواتف الذكية وسطح المكتب، والتي تجعل تقنيات "البحث" أسهل.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن "جوجل" طرحت تقنية "شرائح البحث"، التي يمكنها تضييق نتائج البحث بصورة كبيرة للمستخدمين.

ويمكن من خلال التقنية الجديدة مثلاً البحث عن اسم أحد الزملاء، ثم النقر فوق شرائح البحث المنبثقة أسفل مربع البحث للعثور على البريد الإلكتروني المحدد الذي تبحث عنه.

كما سيمكن من خلال تلك التقنية على "جي ميل" تضييق الخيارات الخاصة بالبحث مثلاً، أن يظهر أولاً الرسائل التي بها مرفقات أو الرسائل التي بها مرفقات من نوع PDF أو ملفات إكسيل أو ملفات نصية، وما إلى ذلك من خيارات.

كما يمكن من خلال تلك الخواص الجديدة البحث مثلاً عن رسائل البريد الإلكتروني المستلمة، خلال فترة زمنية محددة، وتصفية النتائج مثل الدردشات أو إدخالات التقويم.

ومن المقرر أن يتم طرح تلك الميزات الجديدة في وقت لاحق لكل مستخدمي "جي ميل" بعد انتهاء الاختبارات التي تجري عليها في النسخة التجريبية.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تطرح تحديثًا لبريد "جي ميل" يجعل "البحث" أسهل
سبق

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا على بريدها الإلكتروني "جي ميل" في تطبيقاته على الهواتف الذكية وسطح المكتب، والتي تجعل تقنيات "البحث" أسهل.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن "جوجل" طرحت تقنية "شرائح البحث"، التي يمكنها تضييق نتائج البحث بصورة كبيرة للمستخدمين.

ويمكن من خلال التقنية الجديدة مثلاً البحث عن اسم أحد الزملاء، ثم النقر فوق شرائح البحث المنبثقة أسفل مربع البحث للعثور على البريد الإلكتروني المحدد الذي تبحث عنه.

كما سيمكن من خلال تلك التقنية على "جي ميل" تضييق الخيارات الخاصة بالبحث مثلاً، أن يظهر أولاً الرسائل التي بها مرفقات أو الرسائل التي بها مرفقات من نوع PDF أو ملفات إكسيل أو ملفات نصية، وما إلى ذلك من خيارات.

كما يمكن من خلال تلك الخواص الجديدة البحث مثلاً عن رسائل البريد الإلكتروني المستلمة، خلال فترة زمنية محددة، وتصفية النتائج مثل الدردشات أو إدخالات التقويم.

ومن المقرر أن يتم طرح تلك الميزات الجديدة في وقت لاحق لكل مستخدمي "جي ميل" بعد انتهاء الاختبارات التي تجري عليها في النسخة التجريبية.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
06:54 PM

"جوجل" تطرح تحديثًا لبريد "جي ميل" يجعل "البحث" أسهل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا على بريدها الإلكتروني "جي ميل" في تطبيقاته على الهواتف الذكية وسطح المكتب، والتي تجعل تقنيات "البحث" أسهل.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن "جوجل" طرحت تقنية "شرائح البحث"، التي يمكنها تضييق نتائج البحث بصورة كبيرة للمستخدمين.

ويمكن من خلال التقنية الجديدة مثلاً البحث عن اسم أحد الزملاء، ثم النقر فوق شرائح البحث المنبثقة أسفل مربع البحث للعثور على البريد الإلكتروني المحدد الذي تبحث عنه.

كما سيمكن من خلال تلك التقنية على "جي ميل" تضييق الخيارات الخاصة بالبحث مثلاً، أن يظهر أولاً الرسائل التي بها مرفقات أو الرسائل التي بها مرفقات من نوع PDF أو ملفات إكسيل أو ملفات نصية، وما إلى ذلك من خيارات.

كما يمكن من خلال تلك الخواص الجديدة البحث مثلاً عن رسائل البريد الإلكتروني المستلمة، خلال فترة زمنية محددة، وتصفية النتائج مثل الدردشات أو إدخالات التقويم.

ومن المقرر أن يتم طرح تلك الميزات الجديدة في وقت لاحق لكل مستخدمي "جي ميل" بعد انتهاء الاختبارات التي تجري عليها في النسخة التجريبية.

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