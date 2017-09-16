"بندر بن خالد": دعم الملك ورؤية ولي العهد وصلا بالفروسية للعالمية

الكشف عن تفاصيل "كأس السعودية" خلال حفل يقام في الرياض

أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية أنه سيتم تدشين انطلاق موسم سباقات الرياض، والكشف عن تفاصيل "كأس السعودية" في حفل سيقام بالعاصمة السعودية الرياض في 30 سبتمبر الجاري.

وقال: سيتم إضافة ثلاثة أشواط على مسار عشبي يتم إنشاؤه لأول مرة في السعودية إلى جانب السباق الرئيس "كأس السعودية " الذي سيقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في 28 فبراير لعام 2020م، ويعد السباق الأغلى في العالم وفق ما تم الإعلان عنه بمدينة "سارتوجا" بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال حضوره حفل إطلاق بطولة كأس السعودية الذي أقيم اليوم في "فورتنم أند ماسون" في بيكاديللي بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف: استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث العالمي تأتي انطلاقاً لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية الذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم وكان له أكبر الأثر في تطورها وانتشارها.

وأردف: متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد شكلت تحولاً رئيساً ومنعطفا مهماً في تاريخ رياضة الفروسية لتصل إلى العالمية وفق نظرة وتوجيه ورؤية سموه الطموحة.

وتابع: سيتم في الحفل الإعلان عن جميع المعلومات والتفاصيل لسباقات موسم الرياض وكأس السعودية بالإضافة لسباق كأس المؤسس وكأسي خادم الحرمين الشريفين وكأسي ولي العهد بالإضافة إلى مهرجان كؤوس الملوك، واعتماد نظام "الهانديكاب" الذي يطبق لأول مرة في سباقات نادي الفروسية والمتوقع منها رفع مستويات السباقات بما يتناسب مع مثيلاتها في العالم؛ لكون سباقات الخيل أصبحت صناعة في الوقت الحاضر.

وقال الأمير "بندر": ستعلن اللوائح المنظمة للسباقات التي تم تحديثها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة وسيتم في الحفل أيضاً الكشف عن السياسية التي سيتَبعها النادي تجاه ميادين الفروسية بالمملكة والاستراتيجية التي سيتم التعامل بها مع مختلف الميادين خلال المرحلة القادمة بما يوفر لها سبل النجاح والتطوير وسياسة النادي تجاه دعم بقية سباقات الخيل في للمملكة.