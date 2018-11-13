ترك أبناءه الـ4 واستشهد فداءً للوطن.. جثمان "الخبراني" يغادر إلى مسقط رأسه

أروع البطولات سطرها أثناء تأدية واجبه الوطني المناط إليه على الشريط الحدودي

استشهد، أمس الاثنين، في ميدان الشرف والبطولات، منسوب القوات المسلحة في نجران وكيل الرقيب أحمد علي خبراني؛ أثناء تأدية واجبه الوطني المناط إليه على الشريط الحدودي في مواجهة مع المتمردين الحوثيين.

وقد تم نقل جثمان الشهيد "الخبراني"، اليوم، إلى جازان؛ حيث يغادر بعدها للصلاة عليه ويوارى جثمانه في قريته مسقط رأسه العقلة غرب محافظة العارضة، غداً الأربعاء .

والشهيد الخبراني متزوج وله أربعة من الأبناء "بنتان وولدان"، أكبرهم عشرة أعوام، وأصغرهم تبلغ من العمر عاماً، تركهم ورحل مسطراً أروع البطولات في سبيل تراب الوطن ومقدساته.