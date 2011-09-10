شاهد.. الدفاع المدني ينقذ شخصين علقا داخل مصعد خارجي بمكة

في مبنى مكون من 15 طابقاً بحي العزيزية

تمكن رجال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم، من إنقاذ شخصين علقا داخل مصعد خارجي في أحد الأبراج الفندقية بحي العزيزية بمكة المكرمة.

وباشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم، حادثة احتجاز لشخصين داخل مصعد خدمات خارجي بأحد الفنادق بحي العزيزية بمكة، والمكون من أكثر من 15 طابقاً.

وعند وصول الفرق اتضح أن الشخصين احتُجزا داخل المصعد الخارجي، عندما كانا يقومان بتنظيف واجهة الفندق، قبل أن يتعرض المصعد لعطل ويتوقف فجأة في منتصف الطريق، وقد مكثا داخل مصعد الخدمات أكثر من ثلاث ساعات، قبل أن يتمكن الدفاع المدني من إخراجهما وهما بصحة جيدة.

واستخدم الدفاع المدني الآليات لسلامة إنقاذهما، وهو ما تم بالفعل، بحضور فرق من الدوريات الأمنية والمرور التي تولت تنظيم الشارع المؤدي إلى الفندق الذي شهد الحادثة.

وقد صدر بيان إلحاقي من الدفاع المدني؛ أوضح أنه في تمام الساعة 16 والدقيقة 30 من يوم أمس الاثنين ورد بلاغ مفاده احتجاز شخصين بداخل سلة في أعلى برج بحي العزيزية وكانت الحالة عبارة عن احتجاز عاملين في سلة متحركة تستخدم لعملية تنظيف الواجهات والنوافذ بالدور التاسع عشر من مبنى فندقي مكون من واحد وعشرين دوراً وذلك نتيجة لتعطل السلة عن العمل.

أضاف البيان أنه تم تأمين الموقع واتخاذ احتياطات السلامة والأمان والعمل على إخراج المحتجزين وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أهاب بضرورة ارتداء معدات الوقاية الخاصة بالعمل في المواقع المرتفعة والخطرة، والتأكد من عمل الصيانة اللازمة للمعدات المستخدمة في تلك المواقع مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.