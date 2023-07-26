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"البيئة": فسح 539 ألف رأس ماشية منذ مطلع ذي القعدة

ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تغطية موسم حج 1440هـ

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح 539.153 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 21 ذي القعدة الجاري، ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.

وذكرت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 537.718 رأس غنم و1435 جملًا، من ضمنها الإرساليات المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي والتي بلغت 92.633 رأس غنم.

وأوضحت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها.

وقالت الوزارة: بعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات "جدة والجموم والليث".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": فسح 539 ألف رأس ماشية منذ مطلع ذي القعدة
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح 539.153 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 21 ذي القعدة الجاري، ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.

وذكرت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 537.718 رأس غنم و1435 جملًا، من ضمنها الإرساليات المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي والتي بلغت 92.633 رأس غنم.

وأوضحت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها.

وقالت الوزارة: بعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات "جدة والجموم والليث".

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
04:48 PM

"البيئة": فسح 539 ألف رأس ماشية منذ مطلع ذي القعدة

ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تغطية موسم حج 1440هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح 539.153 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 21 ذي القعدة الجاري، ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.

وذكرت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 537.718 رأس غنم و1435 جملًا، من ضمنها الإرساليات المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي والتي بلغت 92.633 رأس غنم.

وأوضحت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها.

وقالت الوزارة: بعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات "جدة والجموم والليث".

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