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بريطانيا تُشدد قانون امتلاك القوس والنشاب بعد محاولة اغتيال "إليزابيث"

هندي من الديانة السيخية حاول الانتقام لقتلى مذبحة أمريتسار عام 1919

تسعى بريطانيا لتشديد قانون امتلاك القوس والنشاب، بعد الحادث الذي وقع مؤخرًا في قلعة وندسور.

ويمكن حاليًا شراء هذه الأسلحة من قِبَل أي مواطن يزيد عمره على 18 عامًا، دون ترخيص أو شهادة صحة عقلية.

وأفادت الأنباء في وقت سابق، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي تلغراف"، بأن الشرطة اعتقلت رجلًا مسلحًا بقوس ونشاب، اقتحم قلعة وندسور؛ حيث كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحتفل بعيد الميلاد، مهددًا باغتيالها.

وظهر الرجل في فيديو وهو يرتدي قناعًا أبيض اللون وملابس سوداء، ويحمل قوسًا وسهامًا (نشاب)، ويقول: "أنا آسف، أنا آسف لما قمت به، وما سأفعله، سأحاول اغتيال المملكة إليزابيث".

وأعلن الرجل -بحسب "روسيا اليوم"- أنه يريد أن ينتقم لأولئك الذين قُتلوا في مذبحة أمريتسار (وهي مدينة هندية مبجلة لدى السيخ فيها المعبد الذهبي) التي وقعت عام 1919، عندما كانت خاضعة للحكم الاستعماري البريطاني.

وأضاف أنه ينتقم لمن قُتلوا أو أُهينوا أو كانوا ضحية للتمييز العنصري بسبب عِرقهم؛ مُعترفًا بأنه سيخي من الهند، واسمه جاسوانت سينغ تشايل؛ مشيرًا إلى اسم آخر يحوزه هو "دارث جونز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تُشدد قانون امتلاك القوس والنشاب بعد محاولة اغتيال "إليزابيث"
سبق

تسعى بريطانيا لتشديد قانون امتلاك القوس والنشاب، بعد الحادث الذي وقع مؤخرًا في قلعة وندسور.

ويمكن حاليًا شراء هذه الأسلحة من قِبَل أي مواطن يزيد عمره على 18 عامًا، دون ترخيص أو شهادة صحة عقلية.

وأفادت الأنباء في وقت سابق، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي تلغراف"، بأن الشرطة اعتقلت رجلًا مسلحًا بقوس ونشاب، اقتحم قلعة وندسور؛ حيث كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحتفل بعيد الميلاد، مهددًا باغتيالها.

وظهر الرجل في فيديو وهو يرتدي قناعًا أبيض اللون وملابس سوداء، ويحمل قوسًا وسهامًا (نشاب)، ويقول: "أنا آسف، أنا آسف لما قمت به، وما سأفعله، سأحاول اغتيال المملكة إليزابيث".

وأعلن الرجل -بحسب "روسيا اليوم"- أنه يريد أن ينتقم لأولئك الذين قُتلوا في مذبحة أمريتسار (وهي مدينة هندية مبجلة لدى السيخ فيها المعبد الذهبي) التي وقعت عام 1919، عندما كانت خاضعة للحكم الاستعماري البريطاني.

وأضاف أنه ينتقم لمن قُتلوا أو أُهينوا أو كانوا ضحية للتمييز العنصري بسبب عِرقهم؛ مُعترفًا بأنه سيخي من الهند، واسمه جاسوانت سينغ تشايل؛ مشيرًا إلى اسم آخر يحوزه هو "دارث جونز".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
01:54 PM

بريطانيا تُشدد قانون امتلاك القوس والنشاب بعد محاولة اغتيال "إليزابيث"

هندي من الديانة السيخية حاول الانتقام لقتلى مذبحة أمريتسار عام 1919

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسعى بريطانيا لتشديد قانون امتلاك القوس والنشاب، بعد الحادث الذي وقع مؤخرًا في قلعة وندسور.

ويمكن حاليًا شراء هذه الأسلحة من قِبَل أي مواطن يزيد عمره على 18 عامًا، دون ترخيص أو شهادة صحة عقلية.

وأفادت الأنباء في وقت سابق، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي تلغراف"، بأن الشرطة اعتقلت رجلًا مسلحًا بقوس ونشاب، اقتحم قلعة وندسور؛ حيث كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحتفل بعيد الميلاد، مهددًا باغتيالها.

وظهر الرجل في فيديو وهو يرتدي قناعًا أبيض اللون وملابس سوداء، ويحمل قوسًا وسهامًا (نشاب)، ويقول: "أنا آسف، أنا آسف لما قمت به، وما سأفعله، سأحاول اغتيال المملكة إليزابيث".

وأعلن الرجل -بحسب "روسيا اليوم"- أنه يريد أن ينتقم لأولئك الذين قُتلوا في مذبحة أمريتسار (وهي مدينة هندية مبجلة لدى السيخ فيها المعبد الذهبي) التي وقعت عام 1919، عندما كانت خاضعة للحكم الاستعماري البريطاني.

وأضاف أنه ينتقم لمن قُتلوا أو أُهينوا أو كانوا ضحية للتمييز العنصري بسبب عِرقهم؛ مُعترفًا بأنه سيخي من الهند، واسمه جاسوانت سينغ تشايل؛ مشيرًا إلى اسم آخر يحوزه هو "دارث جونز".

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