النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شؤون المسجد النبوي" تكثف جهودها لمواجهة الحالة المطرية

تشغيل كافة طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل كافة طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقاً.

جاء ذلك إثر هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة في أنحاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، وبعد أن رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة إلى "تنبيه متقدم" واحتمال تساقط البرد وجريان السيول وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في منطقة المدينة المنورة مع استمرار الحالة حتى الساعة الـ10 مساءً، وتشمل المدينة المنورة والحناكية، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، الأكحل، الهندية، اليتمة.

وفي هذا الإطار قامت الوكالة برفع السجاد من المواقع المكشوفة وتجفيف مياه الأمطار من خلال استخدام الآلات والأيدي العاملة وتنظيم الممرات في الساحات، إضافة إلى توزيع المظلات على الزوار والمصلين، وذلك لضمان سلامتهم وتوفير كافة الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم في راحة وطمأنينة.

وتحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على خدمة المسجد النبوي وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله- والعناية بالزوار والمصلين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شؤون المسجد النبوي" تكثف جهودها لمواجهة الحالة المطرية
سبق

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل كافة طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقاً.

جاء ذلك إثر هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة في أنحاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، وبعد أن رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة إلى "تنبيه متقدم" واحتمال تساقط البرد وجريان السيول وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في منطقة المدينة المنورة مع استمرار الحالة حتى الساعة الـ10 مساءً، وتشمل المدينة المنورة والحناكية، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، الأكحل، الهندية، اليتمة.

وفي هذا الإطار قامت الوكالة برفع السجاد من المواقع المكشوفة وتجفيف مياه الأمطار من خلال استخدام الآلات والأيدي العاملة وتنظيم الممرات في الساحات، إضافة إلى توزيع المظلات على الزوار والمصلين، وذلك لضمان سلامتهم وتوفير كافة الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم في راحة وطمأنينة.

وتحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على خدمة المسجد النبوي وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله- والعناية بالزوار والمصلين.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
04:22 PM

"شؤون المسجد النبوي" تكثف جهودها لمواجهة الحالة المطرية

تشغيل كافة طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
1
1,034

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل كافة طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقاً.

جاء ذلك إثر هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة في أنحاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، وبعد أن رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة إلى "تنبيه متقدم" واحتمال تساقط البرد وجريان السيول وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في منطقة المدينة المنورة مع استمرار الحالة حتى الساعة الـ10 مساءً، وتشمل المدينة المنورة والحناكية، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، الأكحل، الهندية، اليتمة.

وفي هذا الإطار قامت الوكالة برفع السجاد من المواقع المكشوفة وتجفيف مياه الأمطار من خلال استخدام الآلات والأيدي العاملة وتنظيم الممرات في الساحات، إضافة إلى توزيع المظلات على الزوار والمصلين، وذلك لضمان سلامتهم وتوفير كافة الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم في راحة وطمأنينة.

وتحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على خدمة المسجد النبوي وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله- والعناية بالزوار والمصلين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,408
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,733
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,642

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة