"شؤون المسجد النبوي" تكثف جهودها لمواجهة الحالة المطرية

تشغيل كافة طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل كافة طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقاً.



جاء ذلك إثر هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة في أنحاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، وبعد أن رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة إلى "تنبيه متقدم" واحتمال تساقط البرد وجريان السيول وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في منطقة المدينة المنورة مع استمرار الحالة حتى الساعة الـ10 مساءً، وتشمل المدينة المنورة والحناكية، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، الأكحل، الهندية، اليتمة.



وفي هذا الإطار قامت الوكالة برفع السجاد من المواقع المكشوفة وتجفيف مياه الأمطار من خلال استخدام الآلات والأيدي العاملة وتنظيم الممرات في الساحات، إضافة إلى توزيع المظلات على الزوار والمصلين، وذلك لضمان سلامتهم وتوفير كافة الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم في راحة وطمأنينة.



وتحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على خدمة المسجد النبوي وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله- والعناية بالزوار والمصلين.