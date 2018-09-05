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دوريات جدة تضبط شابين بحوزتهما 127 حبة مخدرة وقطعة حشيش

تسليمهما إلى مكافحة المخدرات تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة شخصين كانا يستقلان مركبة بأحد الأحياء بشمال جدة بحوزتهما 127 حبة من المادة المخدرة وقطعة حشيش.

وتفصيلاً؛ أثناء قيام دوريات الأمن بمحافظة جدة بعملها المعتاد بالمنطقة الشمالية اشتبهت بمركبة بها شخصان في حالة غير طبيعية.

وعند استيقافها وتفتيشهما عثر بحوزتهما على حبوب مخدرة بلغت 127 حبة وقطعة حشيش وتم التحفظ عليهما وإعداد محضر بالواقعة وتسليمهما إلى مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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دوريات جدة تضبط شابين بحوزتهما 127 حبة مخدرة وقطعة حشيش
سبق

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة شخصين كانا يستقلان مركبة بأحد الأحياء بشمال جدة بحوزتهما 127 حبة من المادة المخدرة وقطعة حشيش.

وتفصيلاً؛ أثناء قيام دوريات الأمن بمحافظة جدة بعملها المعتاد بالمنطقة الشمالية اشتبهت بمركبة بها شخصان في حالة غير طبيعية.

وعند استيقافها وتفتيشهما عثر بحوزتهما على حبوب مخدرة بلغت 127 حبة وقطعة حشيش وتم التحفظ عليهما وإعداد محضر بالواقعة وتسليمهما إلى مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
12:43 AM

دوريات جدة تضبط شابين بحوزتهما 127 حبة مخدرة وقطعة حشيش

تسليمهما إلى مكافحة المخدرات تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة

A A A
هادي العصيمي - جدة
8
10,066

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة شخصين كانا يستقلان مركبة بأحد الأحياء بشمال جدة بحوزتهما 127 حبة من المادة المخدرة وقطعة حشيش.

وتفصيلاً؛ أثناء قيام دوريات الأمن بمحافظة جدة بعملها المعتاد بالمنطقة الشمالية اشتبهت بمركبة بها شخصان في حالة غير طبيعية.

وعند استيقافها وتفتيشهما عثر بحوزتهما على حبوب مخدرة بلغت 127 حبة وقطعة حشيش وتم التحفظ عليهما وإعداد محضر بالواقعة وتسليمهما إلى مكافحة المخدرات بحكم الاختصاص تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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