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عبدالعزيز الفيصل يفوز بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً

حصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على جائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً لعام 2019 على مستوى العالم "Leaders Sports Award" والتي تم الإعلان عنها اليوم الخميس.

وتمنح الجائزة للقادة الرياضيين تحت 40 عاماً، وبحسب موقع الجائزة الرسمي فإن عملية الحكم وإعلان الفائزين استغرقت 9 أشهر، كما سيتم تقديم الفائزين أمام 600 مسؤول تنفيذي مميز من شركات عديدة.

وجاء حصول الأمير عبدالعزيز على هذه الجائزة نظير دوره الفعّال في صناعة الرياضة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خارطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية.

وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير يأتي في أبرزها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي، حيث ينتظر أن يقام الاحتفال لتكريم المتوجين في شهر أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبدالعزيز الفيصل يفوز بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً
سبق

حصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على جائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً لعام 2019 على مستوى العالم "Leaders Sports Award" والتي تم الإعلان عنها اليوم الخميس.

وتمنح الجائزة للقادة الرياضيين تحت 40 عاماً، وبحسب موقع الجائزة الرسمي فإن عملية الحكم وإعلان الفائزين استغرقت 9 أشهر، كما سيتم تقديم الفائزين أمام 600 مسؤول تنفيذي مميز من شركات عديدة.

وجاء حصول الأمير عبدالعزيز على هذه الجائزة نظير دوره الفعّال في صناعة الرياضة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خارطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية.

وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير يأتي في أبرزها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي، حيث ينتظر أن يقام الاحتفال لتكريم المتوجين في شهر أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
09:36 PM

عبدالعزيز الفيصل يفوز بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على جائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً لعام 2019 على مستوى العالم "Leaders Sports Award" والتي تم الإعلان عنها اليوم الخميس.

وتمنح الجائزة للقادة الرياضيين تحت 40 عاماً، وبحسب موقع الجائزة الرسمي فإن عملية الحكم وإعلان الفائزين استغرقت 9 أشهر، كما سيتم تقديم الفائزين أمام 600 مسؤول تنفيذي مميز من شركات عديدة.

وجاء حصول الأمير عبدالعزيز على هذه الجائزة نظير دوره الفعّال في صناعة الرياضة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خارطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية.

وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير يأتي في أبرزها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي، حيث ينتظر أن يقام الاحتفال لتكريم المتوجين في شهر أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات.

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