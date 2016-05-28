"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية

بعد قرار البنك المركزي

أكد المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى، تعليقاً على قرار البنك المركزي بإمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لوثائق التأمين الصحي السارية غير المشتملة على المنفعة للمؤمّن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص البنك على حماية حقوق المؤمّن لهم، وضمان الاستفادة من جميع تغطيات المنتجات التأمينية المختلفة، والتي من ضمنها مخاطر الإصابة بفيروس كورونا إلى منتج تأمين السياحة والزيارة.

ودعا "العيسى" جميع حاملي وثائق تأمين السياحة والزيارة السارية غير المتضمنة لتغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة حسب وسائل التواصل لإضافة هذه المنفعة للفترة المتبقية من الوثيقة أو لشراء وثيقة جديدة.

وقال لـ"سبق": إن "هناك حالياً 12 شركة تأمين سعودية تقدم منتج تأمين السياحة والزيارة وتغطي في الوقت نفسه مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ويمكن الحصول على التغطية المطلوبة بكل سهولة ويسر عن طريق التواصل مباشرة مع الشركات، عبر المواقع الإلكترونية أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعية أو أرقام التواصل الخاصة بكل شركة.

وأضاف: "جائحة كورونا الحالية فرضت ظروفاً عديدة على جميع دول العالم تقريباً، وهناك دول تستجيب بسرعة للمتغيرات العالمية ومنها ولله الحمد والمنة مملكتنا الحبيبة حيث نرى العديد من الدعم والمساعدة من أعلى الجهات الرسمية، وخاصة البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني؛ حيث يقوم بعمل كبير جدا ومتواصل لضمان مواكبة المنتجات التأمينية للمتغيرات".

وتوقع "العيسى" أن نرى مزيداً من التحديثات على المنتجات التأمينية في الأيام القادمة، متمنياً أن تزول هذه الجائحة عن جميع دول العالم وأن يحفظ الله البلاد والعباد من كل شر.

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن عن إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) لوثائق التأمين الصحي السارية - غير المشتملة على المنفعة- للمؤمن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة، وذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق، من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي إلحاقاً لإعلانه سابقاً عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين (للسياحة والزيارة والعمرة)، كما تأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حدّ سواء، وتسهيلاً للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه يمكن للمؤمن لهم، عند وجود أي معوقات، التواصل عبر موقع البنك المركزي (ساما تهتم) www.samacares.sa أو الرقم المجاني ٨٠٠١٢٥٦٦٦٦.