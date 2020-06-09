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متحدث الصحة: تقييم انتشار كورونا مستمر وسنتخذ كل الإجراءات لحماية المجتمع

قال: إن معظم المناطق تسير حسب الخطة وأخرى تحتاج للالتزام أكثر

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه في حال وجود مخاطر تدل على أَن هناك انتشارًا للعدوى بفيروس كورونا فسيتم وضع الإجراءات الاحترازية التي تكفل حماية المجتمع، مشيراً إلى أن التقييم لوضع انتشار فيروس كورونا في المملكة مستمر، مع النظر لعدد الإصابات ونسبة الحالات الحرجة والقدرة الصحية الاستيعابية لها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن مستجدات فيروس كورونا، حول ما إذا كان هناك استمرار في قرار رفع منع التجول التدريجي أم العودة للوضع السابق، أن "التقييم مستمر والنظر الدائم للانتشار ولوجود عدد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والقدرة الطبية الاستيعابية لتلك الحالات، ونسبة عدد الحالات الحرجة".

وتابع: أن "الأهداف التي تسعى لها الدول في التحكم والسيطرة بهذا الوباء من خلال تباطؤ سرعة الانتشار وتسطيح منحنى الإصابات وانخفاض سرعة الانتشار، وحماية للمجتمع من أي تفشيات للفيروس لا قدر الله قد تكون سريعة أو كثيفة جدًا".

وأضاف: "لذلك التقييم مستمر ومتى وُجدت مخاطر تدل على أَن هناك انتشاراً قد يضر بالأفراد والأرواح فدائمًا صحة الإنسان أولاً، ومن هذا المبدأ سيتم وضع الإجراءات الاحترازية التي تكفل ذلك".

وتابع متحدث الصحة: "أشرت إلى أن معظم المناطق والمحافظات تسير حسب الخطة بل بعضها متقدم عليها، وهذا شيء إيجابي نستبشر منه خيرًا، وفِي نفس الوقت هناك مناطق بكل شفافية ووضوح ورسالة صادقة نقول إن علينا أن تلتزم فيها أكثر وأن نبذل المزيد من الجهود للتقيد بالسلوكيات الصحية، لكي تكون هناك قوة وقدرة للتحكم ومنع انتشار العدوى بالفيروس بشكل أفضل".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الصحة: تقييم انتشار كورونا مستمر وسنتخذ كل الإجراءات لحماية المجتمع
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه في حال وجود مخاطر تدل على أَن هناك انتشارًا للعدوى بفيروس كورونا فسيتم وضع الإجراءات الاحترازية التي تكفل حماية المجتمع، مشيراً إلى أن التقييم لوضع انتشار فيروس كورونا في المملكة مستمر، مع النظر لعدد الإصابات ونسبة الحالات الحرجة والقدرة الصحية الاستيعابية لها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن مستجدات فيروس كورونا، حول ما إذا كان هناك استمرار في قرار رفع منع التجول التدريجي أم العودة للوضع السابق، أن "التقييم مستمر والنظر الدائم للانتشار ولوجود عدد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والقدرة الطبية الاستيعابية لتلك الحالات، ونسبة عدد الحالات الحرجة".

وتابع: أن "الأهداف التي تسعى لها الدول في التحكم والسيطرة بهذا الوباء من خلال تباطؤ سرعة الانتشار وتسطيح منحنى الإصابات وانخفاض سرعة الانتشار، وحماية للمجتمع من أي تفشيات للفيروس لا قدر الله قد تكون سريعة أو كثيفة جدًا".

وأضاف: "لذلك التقييم مستمر ومتى وُجدت مخاطر تدل على أَن هناك انتشاراً قد يضر بالأفراد والأرواح فدائمًا صحة الإنسان أولاً، ومن هذا المبدأ سيتم وضع الإجراءات الاحترازية التي تكفل ذلك".

وتابع متحدث الصحة: "أشرت إلى أن معظم المناطق والمحافظات تسير حسب الخطة بل بعضها متقدم عليها، وهذا شيء إيجابي نستبشر منه خيرًا، وفِي نفس الوقت هناك مناطق بكل شفافية ووضوح ورسالة صادقة نقول إن علينا أن تلتزم فيها أكثر وأن نبذل المزيد من الجهود للتقيد بالسلوكيات الصحية، لكي تكون هناك قوة وقدرة للتحكم ومنع انتشار العدوى بالفيروس بشكل أفضل".

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
07:26 PM

متحدث الصحة: تقييم انتشار كورونا مستمر وسنتخذ كل الإجراءات لحماية المجتمع

قال: إن معظم المناطق تسير حسب الخطة وأخرى تحتاج للالتزام أكثر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
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5,969

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه في حال وجود مخاطر تدل على أَن هناك انتشارًا للعدوى بفيروس كورونا فسيتم وضع الإجراءات الاحترازية التي تكفل حماية المجتمع، مشيراً إلى أن التقييم لوضع انتشار فيروس كورونا في المملكة مستمر، مع النظر لعدد الإصابات ونسبة الحالات الحرجة والقدرة الصحية الاستيعابية لها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن مستجدات فيروس كورونا، حول ما إذا كان هناك استمرار في قرار رفع منع التجول التدريجي أم العودة للوضع السابق، أن "التقييم مستمر والنظر الدائم للانتشار ولوجود عدد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والقدرة الطبية الاستيعابية لتلك الحالات، ونسبة عدد الحالات الحرجة".

وتابع: أن "الأهداف التي تسعى لها الدول في التحكم والسيطرة بهذا الوباء من خلال تباطؤ سرعة الانتشار وتسطيح منحنى الإصابات وانخفاض سرعة الانتشار، وحماية للمجتمع من أي تفشيات للفيروس لا قدر الله قد تكون سريعة أو كثيفة جدًا".

وأضاف: "لذلك التقييم مستمر ومتى وُجدت مخاطر تدل على أَن هناك انتشاراً قد يضر بالأفراد والأرواح فدائمًا صحة الإنسان أولاً، ومن هذا المبدأ سيتم وضع الإجراءات الاحترازية التي تكفل ذلك".

وتابع متحدث الصحة: "أشرت إلى أن معظم المناطق والمحافظات تسير حسب الخطة بل بعضها متقدم عليها، وهذا شيء إيجابي نستبشر منه خيرًا، وفِي نفس الوقت هناك مناطق بكل شفافية ووضوح ورسالة صادقة نقول إن علينا أن تلتزم فيها أكثر وأن نبذل المزيد من الجهود للتقيد بالسلوكيات الصحية، لكي تكون هناك قوة وقدرة للتحكم ومنع انتشار العدوى بالفيروس بشكل أفضل".

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