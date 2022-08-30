ميدانيًّا وافتراضيًّا.. مدير تعليم الأفلاج يتابع انطلاق العام الدراسي في المحافظة

وقف على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب في المراحل المختلفة

تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم، انطلاقة العام الدراسي في مدارس المحافظة.

ووقف على سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب في مقاعد الدراسة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وانتظام طلاب المرحلة الابتدائية في التعليم "عن بعد"، عبر منصة "مدرستي".

واستقبل "آل مغيرة"، صباح اليوم الأحد، الطلاب بالمدارس أول يوم دراسي، وتابع سير العملية التعليمية في مدرستَيْ "ثانوية ليلى، ومتوسطة أحد"، ووقف خلالها على تنفيذ الدروس للطلاب في الفصول الدراسية.

والتقى بمنسوبي المدارس وطلابها، كما تابع عصر اليوم، في جولة افتراضية انتظام الدراسة في المرحلة الابتدائية "عن بُعد"، واطمأنّ على انطلاقة العام الدراسي بابتدائية أنس بن مالك.

كما اطلع على أداء المعلمين في الفصول الافتراضية عبر ⁧‫منصة "مدرستي"، وسير العملية التعليمية بالمدرسة⁩.