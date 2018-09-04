النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء .. أمير الباحة يصدر قراراً بترقية ٥٣ من منسوبي الإمارة

لعدد من المراتب المختلفة للاستفادة من عطاءاتهم بمختلف الإدارات

صدرت موافقة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ بترقية ٥٣ موظفاً من منسوبي إمارة المنطقة لعددٍ من المراتب المختلفة.

يأتي توجيه أمير المنطقة تأكيداً على تطوير منظومة العمل والعاملين وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من كفاءات والاستفادة من عطاءاتهم بمختلف الإدارات والاقسام.

ورفع المترقون جزيل شكرهم لأمير المنطقة على صدور القرار مؤكدين أنه يعد حافزاً لهم لتقديم مزيدٍ من العطاء في خدمة هذه البلاد المباركة.

وجاءت أسماء الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السادسة لعام 1439 هـ كالتالي:


1- ماجد مسفر محمد الغباشي
‪‬ 10
2- سالم علي ظايف الغامدي
‪‬ 10
3- خالد عبدالله صالح الغامدي
‪‬ 10

4- عبدالله مفرح عبدالله الغامدي
‪‬ 9
5- عبدالعزيز مساعد الزهراني
‪‬ 9
6- خالد عبدالرحمن أحمد الغامدي
‪‬ 9
7- فايز مسفر عطيه الزهراني
‪‬ 9

8- فيصل فاضل حمدان الغامدي ‪‬ 8
9- علي عثمان عبدالله الغامدي
‪‬ 8

10- سعد عائض سعد الغامدي
‪‬ 7
11- علي محمد جمعان الغامدي
‪‬ 7
12- عبدالله صالح الزافر الزهراني
‪‬ 7
13- عبدالرحمن سعيد الزهراني
‪‬ 7
14- محمد عالي محمد الغامدي
‪‬ 7
15- احمد علي احمد الغامدي
‪‬ 7
16- عادل سعيد حمدان الغامدي
‪‬ 7
17- سعيد عواض علي الغامدي
‪ 7
18- احمد علي يحي الزهراني
‪‬ 7

19- نواف شاكر علي العمري ‪
‬ 7
20- محمد عبدالله محمد الزهراني
‪‬ 7
21- منصور علي محمد الزهراني
‪‬ 7
22- خالد عبدالله سعيد الزهراني
‪‬ 7
23- ابراهيم عبدالله خضر الزهراني
‪‬ 7
24- مساعد علي ال جمعان الغامدي
‪‬ 7
25- عبدالرحمن عبدالله الغامدي
‪‬ 7
26- حسن عبدالله علي الزهراني
‪‬ 7
27- عبدالمحسن صالح الغامدي
‪‬ 7
28- احمد عبدالله سعيد الزهراني
‪‬ 7
29- سعد ابراهيم احمد الزهراني
‪‬ 7
30- ماجد خلف عطيه الغامدي
‪‬ 7
31- يوسف صالح سعيد الزهراني

‪‬ 7
32- ظافر صالح ظافر السبيعي
‪‬ 6
33- مساعد احمد خريف الزهراني
‪‬ 6
34- سعيد علي سعيد الغامدي ‪
‬ 6
35- فيصل سالم عبدالخالق الغامدي
‪‬ 6
36- خلوفه مانع سعيد الاحمري
‪‬ 6
37- ياسر محمد علي الزهراني
‪‬ 6
38- عبدالله سعيد احمد الزهراني
‪‬ 6
39- زهور موسى حامد الرقيعي
‪‬ 6
40- سعيد بسان غرم الله الزهراني
‪‬ 6

41- موسى احمد موسى الزهراني
‪‬ 6
42- محمد مسفر سعد العمري
‪‬ 6
43- مشعل حسين علي العمري
‪‬ 6
44- عتيق غاصب محمد الغامدي
‪‬ 6
45- سعد عيسى سعد الزهراني ‪
‬ 6
46- علي احمد عبدالله الغامدي
‪‬ 6
47- محسن مبارك محسن الزهراني
‪‬ 6
48- سعد حسين علي العمري ‪
‬ 6
49- سعيد عبدالله سعيد الزهراني ‪
‬ 6
50- غريب مرزن بقار العمري
‪‬ 6
51- فيصل علي احمد الزهراني
‪‬ 6
52- شريف سفر غرم الغامدي
‪‬ 6
53- يوسف يحيى صالح الزهراني
‪‬ 6

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء .. أمير الباحة يصدر قراراً بترقية ٥٣ من منسوبي الإمارة
سبق

صدرت موافقة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ بترقية ٥٣ موظفاً من منسوبي إمارة المنطقة لعددٍ من المراتب المختلفة.

يأتي توجيه أمير المنطقة تأكيداً على تطوير منظومة العمل والعاملين وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من كفاءات والاستفادة من عطاءاتهم بمختلف الإدارات والاقسام.

ورفع المترقون جزيل شكرهم لأمير المنطقة على صدور القرار مؤكدين أنه يعد حافزاً لهم لتقديم مزيدٍ من العطاء في خدمة هذه البلاد المباركة.

وجاءت أسماء الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السادسة لعام 1439 هـ كالتالي:


1- ماجد مسفر محمد الغباشي
‪‬ 10
2- سالم علي ظايف الغامدي
‪‬ 10
3- خالد عبدالله صالح الغامدي
‪‬ 10

4- عبدالله مفرح عبدالله الغامدي
‪‬ 9
5- عبدالعزيز مساعد الزهراني
‪‬ 9
6- خالد عبدالرحمن أحمد الغامدي
‪‬ 9
7- فايز مسفر عطيه الزهراني
‪‬ 9

8- فيصل فاضل حمدان الغامدي ‪‬ 8
9- علي عثمان عبدالله الغامدي
‪‬ 8

10- سعد عائض سعد الغامدي
‪‬ 7
11- علي محمد جمعان الغامدي
‪‬ 7
12- عبدالله صالح الزافر الزهراني
‪‬ 7
13- عبدالرحمن سعيد الزهراني
‪‬ 7
14- محمد عالي محمد الغامدي
‪‬ 7
15- احمد علي احمد الغامدي
‪‬ 7
16- عادل سعيد حمدان الغامدي
‪‬ 7
17- سعيد عواض علي الغامدي
‪ 7
18- احمد علي يحي الزهراني
‪‬ 7

19- نواف شاكر علي العمري ‪
‬ 7
20- محمد عبدالله محمد الزهراني
‪‬ 7
21- منصور علي محمد الزهراني
‪‬ 7
22- خالد عبدالله سعيد الزهراني
‪‬ 7
23- ابراهيم عبدالله خضر الزهراني
‪‬ 7
24- مساعد علي ال جمعان الغامدي
‪‬ 7
25- عبدالرحمن عبدالله الغامدي
‪‬ 7
26- حسن عبدالله علي الزهراني
‪‬ 7
27- عبدالمحسن صالح الغامدي
‪‬ 7
28- احمد عبدالله سعيد الزهراني
‪‬ 7
29- سعد ابراهيم احمد الزهراني
‪‬ 7
30- ماجد خلف عطيه الغامدي
‪‬ 7
31- يوسف صالح سعيد الزهراني

‪‬ 7
32- ظافر صالح ظافر السبيعي
‪‬ 6
33- مساعد احمد خريف الزهراني
‪‬ 6
34- سعيد علي سعيد الغامدي ‪
‬ 6
35- فيصل سالم عبدالخالق الغامدي
‪‬ 6
36- خلوفه مانع سعيد الاحمري
‪‬ 6
37- ياسر محمد علي الزهراني
‪‬ 6
38- عبدالله سعيد احمد الزهراني
‪‬ 6
39- زهور موسى حامد الرقيعي
‪‬ 6
40- سعيد بسان غرم الله الزهراني
‪‬ 6

41- موسى احمد موسى الزهراني
‪‬ 6
42- محمد مسفر سعد العمري
‪‬ 6
43- مشعل حسين علي العمري
‪‬ 6
44- عتيق غاصب محمد الغامدي
‪‬ 6
45- سعد عيسى سعد الزهراني ‪
‬ 6
46- علي احمد عبدالله الغامدي
‪‬ 6
47- محسن مبارك محسن الزهراني
‪‬ 6
48- سعد حسين علي العمري ‪
‬ 6
49- سعيد عبدالله سعيد الزهراني ‪
‬ 6
50- غريب مرزن بقار العمري
‪‬ 6
51- فيصل علي احمد الزهراني
‪‬ 6
52- شريف سفر غرم الغامدي
‪‬ 6
53- يوسف يحيى صالح الزهراني
‪‬ 6

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:44 AM

بالأسماء .. أمير الباحة يصدر قراراً بترقية ٥٣ من منسوبي الإمارة

لعدد من المراتب المختلفة للاستفادة من عطاءاتهم بمختلف الإدارات

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
5
4,560

صدرت موافقة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ بترقية ٥٣ موظفاً من منسوبي إمارة المنطقة لعددٍ من المراتب المختلفة.

يأتي توجيه أمير المنطقة تأكيداً على تطوير منظومة العمل والعاملين وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من كفاءات والاستفادة من عطاءاتهم بمختلف الإدارات والاقسام.

ورفع المترقون جزيل شكرهم لأمير المنطقة على صدور القرار مؤكدين أنه يعد حافزاً لهم لتقديم مزيدٍ من العطاء في خدمة هذه البلاد المباركة.

وجاءت أسماء الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السادسة لعام 1439 هـ كالتالي:


1- ماجد مسفر محمد الغباشي
‪‬ 10
2- سالم علي ظايف الغامدي
‪‬ 10
3- خالد عبدالله صالح الغامدي
‪‬ 10

4- عبدالله مفرح عبدالله الغامدي
‪‬ 9
5- عبدالعزيز مساعد الزهراني
‪‬ 9
6- خالد عبدالرحمن أحمد الغامدي
‪‬ 9
7- فايز مسفر عطيه الزهراني
‪‬ 9

8- فيصل فاضل حمدان الغامدي ‪‬ 8
9- علي عثمان عبدالله الغامدي
‪‬ 8

10- سعد عائض سعد الغامدي
‪‬ 7
11- علي محمد جمعان الغامدي
‪‬ 7
12- عبدالله صالح الزافر الزهراني
‪‬ 7
13- عبدالرحمن سعيد الزهراني
‪‬ 7
14- محمد عالي محمد الغامدي
‪‬ 7
15- احمد علي احمد الغامدي
‪‬ 7
16- عادل سعيد حمدان الغامدي
‪‬ 7
17- سعيد عواض علي الغامدي
‪ 7
18- احمد علي يحي الزهراني
‪‬ 7

19- نواف شاكر علي العمري ‪
‬ 7
20- محمد عبدالله محمد الزهراني
‪‬ 7
21- منصور علي محمد الزهراني
‪‬ 7
22- خالد عبدالله سعيد الزهراني
‪‬ 7
23- ابراهيم عبدالله خضر الزهراني
‪‬ 7
24- مساعد علي ال جمعان الغامدي
‪‬ 7
25- عبدالرحمن عبدالله الغامدي
‪‬ 7
26- حسن عبدالله علي الزهراني
‪‬ 7
27- عبدالمحسن صالح الغامدي
‪‬ 7
28- احمد عبدالله سعيد الزهراني
‪‬ 7
29- سعد ابراهيم احمد الزهراني
‪‬ 7
30- ماجد خلف عطيه الغامدي
‪‬ 7
31- يوسف صالح سعيد الزهراني

‪‬ 7
32- ظافر صالح ظافر السبيعي
‪‬ 6
33- مساعد احمد خريف الزهراني
‪‬ 6
34- سعيد علي سعيد الغامدي ‪
‬ 6
35- فيصل سالم عبدالخالق الغامدي
‪‬ 6
36- خلوفه مانع سعيد الاحمري
‪‬ 6
37- ياسر محمد علي الزهراني
‪‬ 6
38- عبدالله سعيد احمد الزهراني
‪‬ 6
39- زهور موسى حامد الرقيعي
‪‬ 6
40- سعيد بسان غرم الله الزهراني
‪‬ 6

41- موسى احمد موسى الزهراني
‪‬ 6
42- محمد مسفر سعد العمري
‪‬ 6
43- مشعل حسين علي العمري
‪‬ 6
44- عتيق غاصب محمد الغامدي
‪‬ 6
45- سعد عيسى سعد الزهراني ‪
‬ 6
46- علي احمد عبدالله الغامدي
‪‬ 6
47- محسن مبارك محسن الزهراني
‪‬ 6
48- سعد حسين علي العمري ‪
‬ 6
49- سعيد عبدالله سعيد الزهراني ‪
‬ 6
50- غريب مرزن بقار العمري
‪‬ 6
51- فيصل علي احمد الزهراني
‪‬ 6
52- شريف سفر غرم الغامدي
‪‬ 6
53- يوسف يحيى صالح الزهراني
‪‬ 6

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة