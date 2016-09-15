النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم المذنب" ردًا على تساؤلات العباءة للمعلمات والطالبات: "لكن حرية الاختيار بشرط الحشمة"

الدليل الإجرائي في الوزارة لم يشترط زيًا معينًا أو توحيد اللباس

في تعميم صادر لجميع مدارس البنات ورياض الأطفال؛ أجابت إدارة التعليم بمحافظة المذنب عن التساؤلات والاستفسارات المتكررة فيما يخص نوع العباءة للمعلمات والطالبات، مفيدة بأنه "لم يرد في الدليلين التنظيمي والسلوكي نوع معين، وعليه فلكن حرية الاختيار بشرط الحشمة".

وابتعد "تعليم المذنب" في صياغته للتعميم عن لغة الأمر، واكتفى بالرد على الملاحظات التي تردهم والاستفسارات حول تحديد نوع من العباءة للمعلمات والطالبات.

يُشار إلى أن الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، ودليل قواعد السلوك والمواظبة في وزارة التعليم لم يشترط لبس زي معين من العباءات، أو توحيد اللباس، وترك للمعلمات والطالبات حرية الاختيار بما يناسبهن من عباءات إذا تحققت الحشمة فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم المذنب" ردًا على تساؤلات العباءة للمعلمات والطالبات: "لكن حرية الاختيار بشرط الحشمة"
سبق

في تعميم صادر لجميع مدارس البنات ورياض الأطفال؛ أجابت إدارة التعليم بمحافظة المذنب عن التساؤلات والاستفسارات المتكررة فيما يخص نوع العباءة للمعلمات والطالبات، مفيدة بأنه "لم يرد في الدليلين التنظيمي والسلوكي نوع معين، وعليه فلكن حرية الاختيار بشرط الحشمة".

وابتعد "تعليم المذنب" في صياغته للتعميم عن لغة الأمر، واكتفى بالرد على الملاحظات التي تردهم والاستفسارات حول تحديد نوع من العباءة للمعلمات والطالبات.

يُشار إلى أن الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، ودليل قواعد السلوك والمواظبة في وزارة التعليم لم يشترط لبس زي معين من العباءات، أو توحيد اللباس، وترك للمعلمات والطالبات حرية الاختيار بما يناسبهن من عباءات إذا تحققت الحشمة فيها.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
11:21 PM

"تعليم المذنب" ردًا على تساؤلات العباءة للمعلمات والطالبات: "لكن حرية الاختيار بشرط الحشمة"

الدليل الإجرائي في الوزارة لم يشترط زيًا معينًا أو توحيد اللباس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
14
19,648

في تعميم صادر لجميع مدارس البنات ورياض الأطفال؛ أجابت إدارة التعليم بمحافظة المذنب عن التساؤلات والاستفسارات المتكررة فيما يخص نوع العباءة للمعلمات والطالبات، مفيدة بأنه "لم يرد في الدليلين التنظيمي والسلوكي نوع معين، وعليه فلكن حرية الاختيار بشرط الحشمة".

وابتعد "تعليم المذنب" في صياغته للتعميم عن لغة الأمر، واكتفى بالرد على الملاحظات التي تردهم والاستفسارات حول تحديد نوع من العباءة للمعلمات والطالبات.

يُشار إلى أن الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، ودليل قواعد السلوك والمواظبة في وزارة التعليم لم يشترط لبس زي معين من العباءات، أو توحيد اللباس، وترك للمعلمات والطالبات حرية الاختيار بما يناسبهن من عباءات إذا تحققت الحشمة فيها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة