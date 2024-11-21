"سعود بن جلوي" يفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون

يستمر 4 أيام بحضور أكثر من 2800 مشارك و36 جهة محلية ودولية

برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عن الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، مساء الأربعاء فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون 2019 الذي يستمر أربعة أيام بفندق ريتزكارلتون جدة، بحضور أكثر من 2800 مشارك، و36 جهة محلية ودولية.

وفور وصول الأمير سعود بن جلوي تجول في معرض المؤتمر الذي يضم أكثر من 36 جهة مشاركة، وعددًا من الجمعيات الخيرية الصحية والطبية من داخل السعودية وخارجها، تمثل أكبر منصة لعرض آخر ما توصلت إليه منتجات خدمات العيون والبصريات وخدمات مكافحة العمى، واستمع إلى شرح حول أحدث الأجهزة الطبية للعيون تحت مظلة شركات وطنية وعالمية.

وبدأ حفل افتتاح فعاليات المؤتمر بالسلام الملكي، فآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس المؤتمر ممثل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية، الدكتور علي بن محمد الخيري، كلمة بالنيابة عن لجان المؤتمر، ثمّن فيها رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ودعم وجهود الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، لهذا المؤتمر منذ انطلاقته الأولى حتى نسخته الحالية، منوهًا بحضور وافتتاح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، لهذا المؤتمر الذي يعد أحد المؤتمرات الطبية المتخصصة على مستوى العالم، التي تستهدف الرقي بالخدمات الطبية بشكل عام، وطب العيون بشكل خاص.

وأشاد الخيري بجهود الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، رئيس الجمعية السعودية لطب العيون، وريادته في خدمة هذا المجال من خلال دوره في المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة العمى بشرق المتوسط، أو عبر اللجنة الوطنية لمكافحة العمى.. وكذلك دعم الأمير سعود بن جلوي للجمعية؛ لتكون ذات ريادة بين الجمعيات الطبية والعلمية بالسعودية؛ ما جعلها مظلة لأطباء العيون كافة، ولأخصائيي البصريات المنتسبين للجمعية.

وكشف الخيري أن المؤتمر حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين، ومشاركة (2800) من الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين، من أطباء العيون ومساعديهم وأخصائيي البصريات وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون من داخل السعودية وخارجها.

وأضاف بأن المؤتمر شهد مشاركة (194) متحدثًا ومحاضرًا، منهم (78) متحدثًا دوليًّا، و(116) متحدثًا من داخل السعودية، ويتضمن أكثر من (120) جلسة علمية موزعة ما بين ندوات طبية وكورسات وورش عمل، إضافة إلى ورش الويت لاب على الأعين الصناعية والطبيعية بغرض التدريب على العمليات الجراحية المتقدمة والجديدة في مجالات الماء الأبيض والماء الأزرق وزراعة القرنية باختلاف أنواعها.

وتشهد هذه الجلسات أكثر من (600) ورقة علمية، تُقام بالتوازي على (10) قاعات، وتشمل أكثر من (50) دورة وورشة عمل، وأكثر من (20) ورشة عمل يدوية للتدريب على عمليات الماء الأبيض والماء الأزرق والزراعة الطبقية لقرنية العين، إضافة إلى (18) دورة في مجال البصريات والعدسات اللاصقة والرؤية المزدوجة وتقويم الحول وبصريات الأطفال والكبار وضعف البصر الشديد.

عقب ذلك ألقى الدكتور حاتم كلنتن، نائب رئيس الجمعية السعودية لطب العيون، كلمة نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، رئيس الجمعية السعودية لطب العيون، ثمَّّن فيها دور حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- نحو الجهود المبذولة من أجل توفير مجتمع صحي، يبدأ من تفادي الأمراض المسببة للإعاقات، ومنها أمراض العيون التي حرصت الجمعية السعودية لطب العيون ضمن خططها الاستراتيجية على تفعيل عدد من المؤتمرات التي تبحث المستجدات فيها وفق إطار متكامل للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة، وتجارب العلماء ذات العلاقة بالعيون، وفي ظل ما توفره الحكومة الرشيدة من إمكانيات وتقنيات متقدمة.

وفي ختام المؤتمر كرم الأمير سعود بن جلوي الجهات المشاركة من رعاة المؤتمر والجهات المنظمة والمتعاونة في إنجاح فعاليات المؤتمر، كما سلّم جائزة المؤتمر في مجال الأعمال الخيرية للدكتور سمير المنصوري، وجائزة البحث العلمي للدكتور حسن الذيبي، فيما تم منح جائزة المؤتمر في مجال التعليم والتدريب للدكتور سامي الشهوان.

وفي ختام الحفل تسلم سموه درعًا تذكارية بهذه المناسبة من رئيس المؤتمر، وتم التقاط الصور التذكارية.

يُذكر أن المؤتمر تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية، ومستشفى الحرس الوطني بجدة ممثلاً بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، ومستشفى العيون بجدة، ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، وبمشاركة الأكاديمية الأمريكية والمدرسة الأوروبية للعيون، وبنك القرنيات.