قوات التحالف الجوية تعترض وتدمّر "مسيّرة مفخخة" ثالثة بالأجواء اليمنية

تصعيد عدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن -قبل قليل- أن قوات التحالف الجوية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة بالأجواء اليمنية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف في وقت سابق، صباح اليوم، اعتراض وتدمير "مسيّرتين مفخختين" في الأجواء اليمنية.

وقال التحالف: نتخذ وننفّذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وتابع: تصعيد عدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين.