النصر يحصن مدافعه سلطان الغنام حتى 2024
دون الكشف عن التفاصيل المالية
أعلن نادي النصر تمديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول سلطان الغنام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.
وأوضح النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "أنهت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر إجراءات تمديد عقد النجم سلطان الغنام".
وتابع البيان: "يمتدّ عقد الغنام مع ناديه النصر حتى عام 2024م، وقدم رئيس النادي شكره الجزيل لوكيل اللاعب علي الرماح".
ويعد الغنام أحد أبرز العناصر في تشكيلة النصر؛ حيث كانت بداياته مع الكرة في الفئات السنية بنادي الزلفي، وانتقل إلى الفيصلي في عام 2015، وبعد تألُّقه مع العنابي تعاقد معه النصر في 2018.
النصر يحصن مدافعه سلطان الغنام حتى 2024
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-21
أعلن نادي النصر تمديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول سلطان الغنام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.
وأوضح النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "أنهت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر إجراءات تمديد عقد النجم سلطان الغنام".
وتابع البيان: "يمتدّ عقد الغنام مع ناديه النصر حتى عام 2024م، وقدم رئيس النادي شكره الجزيل لوكيل اللاعب علي الرماح".
ويعد الغنام أحد أبرز العناصر في تشكيلة النصر؛ حيث كانت بداياته مع الكرة في الفئات السنية بنادي الزلفي، وانتقل إلى الفيصلي في عام 2015، وبعد تألُّقه مع العنابي تعاقد معه النصر في 2018.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
06:59 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:11 AM
النصر يحصن مدافعه سلطان الغنام حتى 2024
دون الكشف عن التفاصيل المالية
أعلن نادي النصر تمديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول سلطان الغنام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.
وأوضح النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "أنهت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر إجراءات تمديد عقد النجم سلطان الغنام".
وتابع البيان: "يمتدّ عقد الغنام مع ناديه النصر حتى عام 2024م، وقدم رئيس النادي شكره الجزيل لوكيل اللاعب علي الرماح".
ويعد الغنام أحد أبرز العناصر في تشكيلة النصر؛ حيث كانت بداياته مع الكرة في الفئات السنية بنادي الزلفي، وانتقل إلى الفيصلي في عام 2015، وبعد تألُّقه مع العنابي تعاقد معه النصر في 2018.