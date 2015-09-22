النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر يحصن مدافعه سلطان الغنام حتى 2024

دون الكشف عن التفاصيل المالية

أعلن نادي النصر تمديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول سلطان الغنام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وأوضح النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "أنهت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر إجراءات تمديد عقد النجم سلطان الغنام".

وتابع البيان: "يمتدّ عقد الغنام مع ناديه النصر حتى عام 2024م، وقدم رئيس النادي شكره الجزيل لوكيل اللاعب علي الرماح".

ويعد الغنام أحد أبرز العناصر في تشكيلة النصر؛ حيث كانت بداياته مع الكرة في الفئات السنية بنادي الزلفي، وانتقل إلى الفيصلي في عام 2015، وبعد تألُّقه مع العنابي تعاقد معه النصر في 2018.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر يحصن مدافعه سلطان الغنام حتى 2024
سبق

أعلن نادي النصر تمديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول سلطان الغنام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وأوضح النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "أنهت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر إجراءات تمديد عقد النجم سلطان الغنام".

وتابع البيان: "يمتدّ عقد الغنام مع ناديه النصر حتى عام 2024م، وقدم رئيس النادي شكره الجزيل لوكيل اللاعب علي الرماح".

ويعد الغنام أحد أبرز العناصر في تشكيلة النصر؛ حيث كانت بداياته مع الكرة في الفئات السنية بنادي الزلفي، وانتقل إلى الفيصلي في عام 2015، وبعد تألُّقه مع العنابي تعاقد معه النصر في 2018.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
06:59 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:11 AM

النصر يحصن مدافعه سلطان الغنام حتى 2024

دون الكشف عن التفاصيل المالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
2,981

أعلن نادي النصر تمديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول سلطان الغنام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وأوضح النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "أنهت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر إجراءات تمديد عقد النجم سلطان الغنام".

وتابع البيان: "يمتدّ عقد الغنام مع ناديه النصر حتى عام 2024م، وقدم رئيس النادي شكره الجزيل لوكيل اللاعب علي الرماح".

ويعد الغنام أحد أبرز العناصر في تشكيلة النصر؛ حيث كانت بداياته مع الكرة في الفئات السنية بنادي الزلفي، وانتقل إلى الفيصلي في عام 2015، وبعد تألُّقه مع العنابي تعاقد معه النصر في 2018.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,866
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,899
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,207

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة