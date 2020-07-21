الصين تشترط على المسافرين إليها تقديم فحصاً يثبت خلوهم من "كورونا"

يجرى خلال 5 أيام قبل الرحلة

أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أنه يجب على المسافرين إلى الصين جوًا أن يقدموا فحصًا يثبت خلوهم من مرض "كوفيد-19" قبل الصعود إلى الطائرة.

وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "رويترز" أن فحوص الحمض النووي يجب أن تجرى خلال خمسة أيام قبل السفر.