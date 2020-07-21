الصين تشترط على المسافرين إليها تقديم فحصاً يثبت خلوهم من "كورونا"
يجرى خلال 5 أيام قبل الرحلة
أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أنه يجب على المسافرين إلى الصين جوًا أن يقدموا فحصًا يثبت خلوهم من مرض "كوفيد-19" قبل الصعود إلى الطائرة.
وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "رويترز" أن فحوص الحمض النووي يجب أن تجرى خلال خمسة أيام قبل السفر.
الصين
فيروس كورونا الجديد
الصين تشترط على المسافرين إليها تقديم فحصاً يثبت خلوهم من "كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-21
أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أنه يجب على المسافرين إلى الصين جوًا أن يقدموا فحصًا يثبت خلوهم من مرض "كوفيد-19" قبل الصعود إلى الطائرة.
وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "رويترز" أن فحوص الحمض النووي يجب أن تجرى خلال خمسة أيام قبل السفر.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
03:47 PM
الصين تشترط على المسافرين إليها تقديم فحصاً يثبت خلوهم من "كورونا"
يجرى خلال 5 أيام قبل الرحلة
أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أنه يجب على المسافرين إلى الصين جوًا أن يقدموا فحصًا يثبت خلوهم من مرض "كوفيد-19" قبل الصعود إلى الطائرة.
وأوضحت الهيئة في بيان أوردته "رويترز" أن فحوص الحمض النووي يجب أن تجرى خلال خمسة أيام قبل السفر.