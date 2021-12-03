بحضور "الصاعدي".. عقد اللقاء التعريفي الأول لهيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة

بشراكة مجتمعية مع جمعية مراكز الأحياء

عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنوّرة، أمس، اللقاء التعريفي الأول بشراكة مجتمعية مع جمعية مراكز الأحياء بحضور مدير الفرع عماد الصاعدي؛ والمنتسبين لعضوية الهيئة بالمنطقة، ورؤساء اللجان التابعة لها.

وتمّ خلال اللقاء الذي يسعى إلى تحقيق عديدٍ من المبادرات النوعية لأعضائه من خلال البرامج والدورات التدريبية، وتكوين منظومة متكاملة متوافقة مع الرؤية الجديدة والإعلام الرقمي بما يحقق أهداف الهيئة وتطلعاتها من خلال المنصات الإلكترونية المتعددة، ومناقشة أعمال اللجان وعرض الخطط العامة لها.