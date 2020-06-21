وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البرازيل إلى 03, 1 مليون اليوم، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل . وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفى، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .

إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 03, 1 مليون والوفيات 49976 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-21 وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البرازيل إلى 03, 1 مليون اليوم، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .

وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفى، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 04:07 PM

إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 03, 1 مليون والوفيات 49976 جونز هوبكنز: منذ 16 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد





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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البرازيل إلى 03, 1 مليون اليوم، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .

وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفى، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .