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"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 03, 1 مليون والوفيات 49976

جونز هوبكنز: منذ 16 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البرازيل إلى 03, 1 مليون اليوم، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .
وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفى، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 03, 1 مليون والوفيات 49976
سبق

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البرازيل إلى 03, 1 مليون اليوم، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .
وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفى، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
04:07 PM

إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 03, 1 مليون والوفيات 49976

جونز هوبكنز: منذ 16 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البرازيل إلى 03, 1 مليون اليوم، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .
وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفى، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .

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