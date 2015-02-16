أمير مكة المكرمة يُكَرّم السهلي لدعمه جائزة التميز

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عبدالله السهلي.
جاء ذلك على هامش إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز والفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة؛ نظير دعمه المستمر للجائزة.
كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عبدالله السهلي.
جاء ذلك على هامش إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز والفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة؛ نظير دعمه المستمر للجائزة.
كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عبدالله السهلي.
جاء ذلك على هامش إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز والفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة؛ نظير دعمه المستمر للجائزة.
كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عبدالله السهلي.
جاء ذلك على هامش إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز والفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة؛ نظير دعمه المستمر للجائزة.