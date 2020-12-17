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بلدية رجال ألمع تغلق 5 محلات لمخالفاتها الصحة العامة

خلال 26 جولة تفتيشية

تفقّدت بلدية محافظة رجال ألمع، عددًا من المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية وعدم وجود مخالفين بين عامليها.

وصرح رئيس البلدية المكلف أحمد زاهر، بأن البلدية شنّت 26 جولة تفتيشية على المحالّ والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، أسفرت عن إغلاق خمسة محلات، وإنذار 11 محلًّا؛ لمخالفاتها.

وقال إن الجولات أسفرت أيضًا عن رصد 10 مخالفات في عدد من المحالّ، إضافة لمصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إما لفسادها أو لانتهاء صلاحيتها.

وأضاف "زاهر": أن هذه الجولات ستظلّ مستمرة على مدار الأيام؛ من أجل تطبيق اللوائح والأنظمة، والقضاء على المخالفين وضبط الأسواق، بما يضمن سلامة المستهلكين.

ودعا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها؛ لأن ذلك يسهم في القضاء على المخالفات، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالف ولا أي منشأة مخالفة.

بلدية رجال ألمع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية رجال ألمع تغلق 5 محلات لمخالفاتها الصحة العامة
سبق

تفقّدت بلدية محافظة رجال ألمع، عددًا من المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية وعدم وجود مخالفين بين عامليها.

وصرح رئيس البلدية المكلف أحمد زاهر، بأن البلدية شنّت 26 جولة تفتيشية على المحالّ والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، أسفرت عن إغلاق خمسة محلات، وإنذار 11 محلًّا؛ لمخالفاتها.

وقال إن الجولات أسفرت أيضًا عن رصد 10 مخالفات في عدد من المحالّ، إضافة لمصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إما لفسادها أو لانتهاء صلاحيتها.

وأضاف "زاهر": أن هذه الجولات ستظلّ مستمرة على مدار الأيام؛ من أجل تطبيق اللوائح والأنظمة، والقضاء على المخالفين وضبط الأسواق، بما يضمن سلامة المستهلكين.

ودعا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها؛ لأن ذلك يسهم في القضاء على المخالفات، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالف ولا أي منشأة مخالفة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:04 PM

بلدية رجال ألمع تغلق 5 محلات لمخالفاتها الصحة العامة

خلال 26 جولة تفتيشية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تفقّدت بلدية محافظة رجال ألمع، عددًا من المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية وعدم وجود مخالفين بين عامليها.

وصرح رئيس البلدية المكلف أحمد زاهر، بأن البلدية شنّت 26 جولة تفتيشية على المحالّ والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، أسفرت عن إغلاق خمسة محلات، وإنذار 11 محلًّا؛ لمخالفاتها.

وقال إن الجولات أسفرت أيضًا عن رصد 10 مخالفات في عدد من المحالّ، إضافة لمصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إما لفسادها أو لانتهاء صلاحيتها.

وأضاف "زاهر": أن هذه الجولات ستظلّ مستمرة على مدار الأيام؛ من أجل تطبيق اللوائح والأنظمة، والقضاء على المخالفين وضبط الأسواق، بما يضمن سلامة المستهلكين.

ودعا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها؛ لأن ذلك يسهم في القضاء على المخالفات، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالف ولا أي منشأة مخالفة.

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