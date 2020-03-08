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العثيمين: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي

دعا المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة النساء في مناطق الأزمات

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وإبراز مساهماتها في مختلف المجالات وتمكينها من مواجهة الصعوبات والتحديات، والحصول على حقوقها من أولويات منظمة التعاون الإسلامي.

ووجّه الأمين العام بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، التهنئة إلى المرأة المسلمة في كل مكان، والمرأة في أنحاء العالم كافة، وبشكل خاصّ المرأة في مناطق النزاعات والأزمات والحروب، داعيًا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة النساء والأطفال في تلك المناطق.

وأشار العثيمين إلى أن التهميش والإقصاء وعدم تمكين المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار، من العقبات التي تواجه المرأة وتحول دون مشاركتها الفعالة في المسار التنموي في بعض المجتمعات، داعيًا الدول الأعضاء إلى المزيد من التعاون لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة.

وبيّن الأمين العام أن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، أصدرت قرارات تدعو لتفعيل دورها في تسوية النزاعات وتعزيز السلم الاجتماعي، وإلى تمكين المرأة سياسيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف؛ إذ تعمل المنظمة من خلال خطة عملها للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء لتوفير فرص متساوية لجميع النساء والفتيات في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

واغتنم الأمين العام هذه المناسبة لدعوة الدول الأعضاء التي لم تصادق حتى الآن على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ إلى الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة عليه لتبدأ منظمة تنمية المرأة عملها؛ حيث إنها ستعمل على تفعيل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في الدول الأعضاء.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

الرئيسية/ أخبار العالم

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العثيمين: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي
سبق

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وإبراز مساهماتها في مختلف المجالات وتمكينها من مواجهة الصعوبات والتحديات، والحصول على حقوقها من أولويات منظمة التعاون الإسلامي.

ووجّه الأمين العام بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، التهنئة إلى المرأة المسلمة في كل مكان، والمرأة في أنحاء العالم كافة، وبشكل خاصّ المرأة في مناطق النزاعات والأزمات والحروب، داعيًا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة النساء والأطفال في تلك المناطق.

وأشار العثيمين إلى أن التهميش والإقصاء وعدم تمكين المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار، من العقبات التي تواجه المرأة وتحول دون مشاركتها الفعالة في المسار التنموي في بعض المجتمعات، داعيًا الدول الأعضاء إلى المزيد من التعاون لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة.

وبيّن الأمين العام أن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، أصدرت قرارات تدعو لتفعيل دورها في تسوية النزاعات وتعزيز السلم الاجتماعي، وإلى تمكين المرأة سياسيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف؛ إذ تعمل المنظمة من خلال خطة عملها للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء لتوفير فرص متساوية لجميع النساء والفتيات في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

واغتنم الأمين العام هذه المناسبة لدعوة الدول الأعضاء التي لم تصادق حتى الآن على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ إلى الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة عليه لتبدأ منظمة تنمية المرأة عملها؛ حيث إنها ستعمل على تفعيل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في الدول الأعضاء.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
12:16 PM

العثيمين: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي

دعا المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة النساء في مناطق الأزمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وإبراز مساهماتها في مختلف المجالات وتمكينها من مواجهة الصعوبات والتحديات، والحصول على حقوقها من أولويات منظمة التعاون الإسلامي.

ووجّه الأمين العام بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، التهنئة إلى المرأة المسلمة في كل مكان، والمرأة في أنحاء العالم كافة، وبشكل خاصّ المرأة في مناطق النزاعات والأزمات والحروب، داعيًا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة النساء والأطفال في تلك المناطق.

وأشار العثيمين إلى أن التهميش والإقصاء وعدم تمكين المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار، من العقبات التي تواجه المرأة وتحول دون مشاركتها الفعالة في المسار التنموي في بعض المجتمعات، داعيًا الدول الأعضاء إلى المزيد من التعاون لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة.

وبيّن الأمين العام أن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، أصدرت قرارات تدعو لتفعيل دورها في تسوية النزاعات وتعزيز السلم الاجتماعي، وإلى تمكين المرأة سياسيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف؛ إذ تعمل المنظمة من خلال خطة عملها للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء لتوفير فرص متساوية لجميع النساء والفتيات في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

واغتنم الأمين العام هذه المناسبة لدعوة الدول الأعضاء التي لم تصادق حتى الآن على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ إلى الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة عليه لتبدأ منظمة تنمية المرأة عملها؛ حيث إنها ستعمل على تفعيل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في الدول الأعضاء.

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