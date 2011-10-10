النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخارجية الأمريكية: لم نُعطِ الضوء الأخضر لتركيا لاقتحام الشمال السوري

"بومبيو": "ترامب" اتخذ قراراً بإبعاد الجنود الأمريكيين عن "طريق الأذى"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تُعطِ الضوء الأخضر لتركيا كي تنفذ عدوانها على قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا.

وأضاف "بومبيو" أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراراً بإبعاد الجنود الأمريكيين عن "طريق الأذى" بسحبهم من الشمال السوري.

ورفض "بومبيو" في مقابلة مع شبكة "بي.بي.إس" المخاوف بشأن نهوض تنظيم "داعش" الإرهابي من جديد، إلا أنه أشار إلى أن التحركات التركية قد يكون لها بالغ الأثر السلبي على أمن المنطقة.

وفي وقت سابق، شنّت القوات التركية عدواناً على شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكاً" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وأسفر القصف التركي المستمر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قُتِل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 28 غيرهم.

ولقي العدوان التركي على شمالي سوريا انتقادات دولية وعربية، كما تعهد الرئيس الأمريكي بتدمير الاقتصاد التركي بالكامل في حال إيذاء الأكراد بعد العدوان الأخير عليهم، مشيراً إلى موافقته على فرض الكونجرس عقوبات على تركيا.

مايك بومبيو تركيا سوريا

الرئيسية/ محطات

اعلان
الخارجية الأمريكية: لم نُعطِ الضوء الأخضر لتركيا لاقتحام الشمال السوري
سبق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تُعطِ الضوء الأخضر لتركيا كي تنفذ عدوانها على قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا.

وأضاف "بومبيو" أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراراً بإبعاد الجنود الأمريكيين عن "طريق الأذى" بسحبهم من الشمال السوري.

ورفض "بومبيو" في مقابلة مع شبكة "بي.بي.إس" المخاوف بشأن نهوض تنظيم "داعش" الإرهابي من جديد، إلا أنه أشار إلى أن التحركات التركية قد يكون لها بالغ الأثر السلبي على أمن المنطقة.

وفي وقت سابق، شنّت القوات التركية عدواناً على شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكاً" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وأسفر القصف التركي المستمر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قُتِل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 28 غيرهم.

ولقي العدوان التركي على شمالي سوريا انتقادات دولية وعربية، كما تعهد الرئيس الأمريكي بتدمير الاقتصاد التركي بالكامل في حال إيذاء الأكراد بعد العدوان الأخير عليهم، مشيراً إلى موافقته على فرض الكونجرس عقوبات على تركيا.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
10:25 AM

الخارجية الأمريكية: لم نُعطِ الضوء الأخضر لتركيا لاقتحام الشمال السوري

"بومبيو": "ترامب" اتخذ قراراً بإبعاد الجنود الأمريكيين عن "طريق الأذى"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
705

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تُعطِ الضوء الأخضر لتركيا كي تنفذ عدوانها على قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا.

وأضاف "بومبيو" أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراراً بإبعاد الجنود الأمريكيين عن "طريق الأذى" بسحبهم من الشمال السوري.

ورفض "بومبيو" في مقابلة مع شبكة "بي.بي.إس" المخاوف بشأن نهوض تنظيم "داعش" الإرهابي من جديد، إلا أنه أشار إلى أن التحركات التركية قد يكون لها بالغ الأثر السلبي على أمن المنطقة.

وفي وقت سابق، شنّت القوات التركية عدواناً على شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكاً" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وأسفر القصف التركي المستمر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قُتِل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 28 غيرهم.

ولقي العدوان التركي على شمالي سوريا انتقادات دولية وعربية، كما تعهد الرئيس الأمريكي بتدمير الاقتصاد التركي بالكامل في حال إيذاء الأكراد بعد العدوان الأخير عليهم، مشيراً إلى موافقته على فرض الكونجرس عقوبات على تركيا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,873
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,637
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,745
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,422

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة