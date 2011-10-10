الخارجية الأمريكية: لم نُعطِ الضوء الأخضر لتركيا لاقتحام الشمال السوري

"بومبيو": "ترامب" اتخذ قراراً بإبعاد الجنود الأمريكيين عن "طريق الأذى"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تُعطِ الضوء الأخضر لتركيا كي تنفذ عدوانها على قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا.

وأضاف "بومبيو" أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراراً بإبعاد الجنود الأمريكيين عن "طريق الأذى" بسحبهم من الشمال السوري.

ورفض "بومبيو" في مقابلة مع شبكة "بي.بي.إس" المخاوف بشأن نهوض تنظيم "داعش" الإرهابي من جديد، إلا أنه أشار إلى أن التحركات التركية قد يكون لها بالغ الأثر السلبي على أمن المنطقة.

وفي وقت سابق، شنّت القوات التركية عدواناً على شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكاً" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وأسفر القصف التركي المستمر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قُتِل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 28 غيرهم.

ولقي العدوان التركي على شمالي سوريا انتقادات دولية وعربية، كما تعهد الرئيس الأمريكي بتدمير الاقتصاد التركي بالكامل في حال إيذاء الأكراد بعد العدوان الأخير عليهم، مشيراً إلى موافقته على فرض الكونجرس عقوبات على تركيا.