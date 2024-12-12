"تعليم الأفلاج" تُكَرّم قادةَ ومنسّقي وسفراء الجودة بالمدارس

افتتاح معرض اليوم العالمي الذي يضم أعمالاً يدوية للطلاب

كرّمت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج سفراء الجودة من قادة مدارس متميزين ومنسقي الجودة بعدد من المدارس، كما افتتحت المعرض المصاحب للفعاليات.

جاء ذلك في حفل رعاه محافظ الأفلاج زيد آل حسين، وحضره مدير التعليم محمد الزايد، ومنسوبو إدارة التعليم، تم خلاله تكريم قادة المدارس ومنسقي الجودة بمدارس المحافظة والأقسام المشاركة في تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للجودة، بعد أن دشن مدير التعليم انطلاق فعاليات الاحتفاء بتلك المناسبة الأيام الماضية.

من جهته أكد مدير تعليم الأفلاج محمد الزايد في كلمته بالحفل، أهمية السعي للتميز والتطوير لإكساب العمل الجودة وإحداث التغير الإيجابي في الميدان التربوي؛ مثمناً في الوقت نفسه لمحافظ الأفلاج حضوره هذه المناسبة ومشاركته التعليم احتفالاته في العديد من المناسبات.

وأثنى "الزايد" على الجهود الكبيرة التي يقوم بها قسم الجودة بالإدارة لتفعيل هذه المناسبة؛ شاكراً لقسم الجوة ما قام به من أعمال متعددة بهذه المناسبة والأقسام المساندة للاحتفاء بيوم الجودة العالمي.

وفي شأن ذي صلة، افتتح محافظ الأفلاج بحضور مدير التعليم، مساء أمس الاثنين، معرض اليوم العالمي الذي نظّمه قسم الجودة الشاملة في مبنى إدارة التعليم القسم النسائي، وضم أعمالاً يدوية لطلاب المدارس التي احتفت بهذه المناسبة، وتَجَوّل الجميع في جنبات المعرض؛ مبدين إعجابهم بما حواه المعرض من أعمال.