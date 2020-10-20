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إعلان تأسيس صندوق استثمار "إماراتي- إسرائيلي- أمريكي"

أبو ظبي وتل أبيب توقعان اتفاقيات في الطيران والاستثمار

أعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، آدم بوهلر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستؤسس صندوقًا مشتركًا للتنمية.

وبحسب "رويترز"، ذكر المسؤول أن الصندوق يهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.

وقال: صندوق التنمية: هذا يهدف لخلق استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

من جهة أخرى، وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقيات ثنائية في مطار بن غوريون، اليوم الثلاثاء، تتعلق بالسفر الجوي والسفر بدون تأشيرة وحماية الاستثمار بين البلدين.

جاء ذلك بعدما وصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية؛ لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إعلان تأسيس صندوق استثمار "إماراتي- إسرائيلي- أمريكي"
سبق

أعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، آدم بوهلر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستؤسس صندوقًا مشتركًا للتنمية.

وبحسب "رويترز"، ذكر المسؤول أن الصندوق يهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.

وقال: صندوق التنمية: هذا يهدف لخلق استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

من جهة أخرى، وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقيات ثنائية في مطار بن غوريون، اليوم الثلاثاء، تتعلق بالسفر الجوي والسفر بدون تأشيرة وحماية الاستثمار بين البلدين.

جاء ذلك بعدما وصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية؛ لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
01:36 PM

إعلان تأسيس صندوق استثمار "إماراتي- إسرائيلي- أمريكي"

أبو ظبي وتل أبيب توقعان اتفاقيات في الطيران والاستثمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، آدم بوهلر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستؤسس صندوقًا مشتركًا للتنمية.

وبحسب "رويترز"، ذكر المسؤول أن الصندوق يهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.

وقال: صندوق التنمية: هذا يهدف لخلق استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

من جهة أخرى، وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقيات ثنائية في مطار بن غوريون، اليوم الثلاثاء، تتعلق بالسفر الجوي والسفر بدون تأشيرة وحماية الاستثمار بين البلدين.

جاء ذلك بعدما وصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية؛ لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

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