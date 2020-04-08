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"أبا الخيل": إصدار تصاريح التنقل للمستثنين "إلكترونيًّا".. والآلية قريبًا

للمزارعين والنحالين وأصحاب المواشي ومشاريع الدواجن والأسماك

أوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل، أن إصدار التصاريح لمُلاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشاريع الدواجن والأسماك، المستثنين من منع التنقل، سيكون إلكترونيًّا من موقع الوزارة.

وأكد "أبا الخيل" أن سيتم إعلان آلية الحصول على التصريح، وسيكون إلكترونيًّا عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت، دون مراجعة الفروع.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس تقديم ساعات منع التجول في مناطق ومدن السعودية ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 1441هـ. وورد ضمن استثناءات منع التنقل: مُلاك المزارع، والنحالون، وأصحاب المواشي، ومشاريع الدواجن والأسماك، وذلك بالسماح لهم بمتابعة أعمالهم، من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعيًّا عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة).

وزارة البيئة والمياه والزراعة المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله أبا الخيل منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبا الخيل": إصدار تصاريح التنقل للمستثنين "إلكترونيًّا".. والآلية قريبًا
سبق

أوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل، أن إصدار التصاريح لمُلاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشاريع الدواجن والأسماك، المستثنين من منع التنقل، سيكون إلكترونيًّا من موقع الوزارة.

وأكد "أبا الخيل" أن سيتم إعلان آلية الحصول على التصريح، وسيكون إلكترونيًّا عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت، دون مراجعة الفروع.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس تقديم ساعات منع التجول في مناطق ومدن السعودية ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 1441هـ. وورد ضمن استثناءات منع التنقل: مُلاك المزارع، والنحالون، وأصحاب المواشي، ومشاريع الدواجن والأسماك، وذلك بالسماح لهم بمتابعة أعمالهم، من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعيًّا عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة).

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:32 AM

"أبا الخيل": إصدار تصاريح التنقل للمستثنين "إلكترونيًّا".. والآلية قريبًا

للمزارعين والنحالين وأصحاب المواشي ومشاريع الدواجن والأسماك

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فهد الغبيوي - الرياض
0
7,034

أوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل، أن إصدار التصاريح لمُلاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشاريع الدواجن والأسماك، المستثنين من منع التنقل، سيكون إلكترونيًّا من موقع الوزارة.

وأكد "أبا الخيل" أن سيتم إعلان آلية الحصول على التصريح، وسيكون إلكترونيًّا عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت، دون مراجعة الفروع.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس تقديم ساعات منع التجول في مناطق ومدن السعودية ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 1441هـ. وورد ضمن استثناءات منع التنقل: مُلاك المزارع، والنحالون، وأصحاب المواشي، ومشاريع الدواجن والأسماك، وذلك بالسماح لهم بمتابعة أعمالهم، من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعيًّا عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة).

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