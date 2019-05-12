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ولي العهد: سنواصل مساعينا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ، من فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.
وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.
فيما عبر الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد: سنواصل مساعينا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ، من فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.
وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.
فيما عبر الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
03:30 AM

ولي العهد: سنواصل مساعينا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
13,148

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ، من فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.
وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.
فيما عبر الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره.

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