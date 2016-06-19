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بالصور .. "أليس" تحلق في العالم وتخفض أسعار تذاكر الطيران إلى النصف.. تعرف عليها

أطلقت شركة إيفيتا إير، مفاجأة كبرى في أول أيام معرض باريس الجوي، وحازت "أليس" إعجاب جميع المشاركين، وهي طائرة كهربائية قادرة على الطيران لمسافة 650 ميلًا بلا توقف. ومن المقرر أن تتسع لـ9 ركاب في رحلتها الأولى تزيد إلى خمسين بالتدريج.

وتعتبر الطائرة بمثابة إصلاح جذري للتكلفة والخبرة والأثر البيئي للسفر الإقليمي والدولي.

وذلك بعد أن أصبح تأثير السفر الجوي على البيئة أحد المحاور الرئيسية التي تطالب الحملات المدافعة عن المناخ في مختلف الدول، المسؤولين بالحد منها. وحاولت شركات الطيران -لفترة طويلة- الوصول إلى حلول وطرق لمعالجة الانبعاثات وتكاليفها من خلال تصاميم جديدة وتقنيات أقل ضررًا؛ وفق "يورو نيوز".

وأعلن المدير التنفيذي للشركة عمير بار يوهاي، أن طائرة "أليس" تهدف إلى الطيران المكثف من باريس إلى "تولوز" بفرنسا وأوسلو في النرويج إلى تروندهايم، وأمريكا سان خوسيه إلى سان دييغو، ومن المنتظر أن تنخفض أسعار التذاكر إلى النصف وربما أكثر.

وقال بار يوهاي: إن شركة "كيب إير" هي أول عميل تجاري لطائرة أليس، وهي إحدى أكبر شركات الطيران الإقليمية المستقلة في أمريكا، والتي تخدم نحو 35 مدينة هناك ومنطقة البحر الكاريبي.

وبعد رحلة تجريبية، من المقرر أن تنطلق خلال هذا العام، وإصدار الشهادات في العام 2021، وأكدت شركة إيفيتا إير إنها تخطط لبدء تشغيل الطائرة الجديدة في الاستخدام التجاري في العام 2022.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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بالصور .. "أليس" تحلق في العالم وتخفض أسعار تذاكر الطيران إلى النصف.. تعرف عليها
سبق

أطلقت شركة إيفيتا إير، مفاجأة كبرى في أول أيام معرض باريس الجوي، وحازت "أليس" إعجاب جميع المشاركين، وهي طائرة كهربائية قادرة على الطيران لمسافة 650 ميلًا بلا توقف. ومن المقرر أن تتسع لـ9 ركاب في رحلتها الأولى تزيد إلى خمسين بالتدريج.

وتعتبر الطائرة بمثابة إصلاح جذري للتكلفة والخبرة والأثر البيئي للسفر الإقليمي والدولي.

وذلك بعد أن أصبح تأثير السفر الجوي على البيئة أحد المحاور الرئيسية التي تطالب الحملات المدافعة عن المناخ في مختلف الدول، المسؤولين بالحد منها. وحاولت شركات الطيران -لفترة طويلة- الوصول إلى حلول وطرق لمعالجة الانبعاثات وتكاليفها من خلال تصاميم جديدة وتقنيات أقل ضررًا؛ وفق "يورو نيوز".

وأعلن المدير التنفيذي للشركة عمير بار يوهاي، أن طائرة "أليس" تهدف إلى الطيران المكثف من باريس إلى "تولوز" بفرنسا وأوسلو في النرويج إلى تروندهايم، وأمريكا سان خوسيه إلى سان دييغو، ومن المنتظر أن تنخفض أسعار التذاكر إلى النصف وربما أكثر.

وقال بار يوهاي: إن شركة "كيب إير" هي أول عميل تجاري لطائرة أليس، وهي إحدى أكبر شركات الطيران الإقليمية المستقلة في أمريكا، والتي تخدم نحو 35 مدينة هناك ومنطقة البحر الكاريبي.

وبعد رحلة تجريبية، من المقرر أن تنطلق خلال هذا العام، وإصدار الشهادات في العام 2021، وأكدت شركة إيفيتا إير إنها تخطط لبدء تشغيل الطائرة الجديدة في الاستخدام التجاري في العام 2022.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
02:13 PM

بالصور .. "أليس" تحلق في العالم وتخفض أسعار تذاكر الطيران إلى النصف.. تعرف عليها

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خالد خليل - الرياض
2
3,363

أطلقت شركة إيفيتا إير، مفاجأة كبرى في أول أيام معرض باريس الجوي، وحازت "أليس" إعجاب جميع المشاركين، وهي طائرة كهربائية قادرة على الطيران لمسافة 650 ميلًا بلا توقف. ومن المقرر أن تتسع لـ9 ركاب في رحلتها الأولى تزيد إلى خمسين بالتدريج.

وتعتبر الطائرة بمثابة إصلاح جذري للتكلفة والخبرة والأثر البيئي للسفر الإقليمي والدولي.

وذلك بعد أن أصبح تأثير السفر الجوي على البيئة أحد المحاور الرئيسية التي تطالب الحملات المدافعة عن المناخ في مختلف الدول، المسؤولين بالحد منها. وحاولت شركات الطيران -لفترة طويلة- الوصول إلى حلول وطرق لمعالجة الانبعاثات وتكاليفها من خلال تصاميم جديدة وتقنيات أقل ضررًا؛ وفق "يورو نيوز".

وأعلن المدير التنفيذي للشركة عمير بار يوهاي، أن طائرة "أليس" تهدف إلى الطيران المكثف من باريس إلى "تولوز" بفرنسا وأوسلو في النرويج إلى تروندهايم، وأمريكا سان خوسيه إلى سان دييغو، ومن المنتظر أن تنخفض أسعار التذاكر إلى النصف وربما أكثر.

وقال بار يوهاي: إن شركة "كيب إير" هي أول عميل تجاري لطائرة أليس، وهي إحدى أكبر شركات الطيران الإقليمية المستقلة في أمريكا، والتي تخدم نحو 35 مدينة هناك ومنطقة البحر الكاريبي.

وبعد رحلة تجريبية، من المقرر أن تنطلق خلال هذا العام، وإصدار الشهادات في العام 2021، وأكدت شركة إيفيتا إير إنها تخطط لبدء تشغيل الطائرة الجديدة في الاستخدام التجاري في العام 2022.

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